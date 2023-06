Ikay Gündogan: 'El Inter no ha llegado a la final en vano'

Se acerca la final de la edición 2022/2'23 de a UEFA Champions League. Manchester City e Inter de Milán disputarán la final para levantar la orejona, el trofeo más codiciado por los clubes europeos. En el papel, será un partido entre dos equipos con perfiles diferentes, por lo que no será fácil. Así lo prevé Ikay Gundogan, capitán del conjunto inglés.



En una entrevista para medios oficiales de la UEFA, el capitán del City habló sobre e partido definitivo que podría significar un triplete para el club. Además, le dio un espaldarazo a Erling Haaland, fundamental con sus goles.

Final de la Champions League: “Tenemos una calidad increíble en el equipo. Jugadores y un entrenador increíbles, que nos desafía tácticamente una y otra vez, nos lleva a un nuevo nivel y tiene soluciones para nuestros problemas. Si en un partido concreto no funciona, siempre hay alternativas a las que podemos recurrir. Esta mezcla de cosas es extremadamente buena, y si somos mentalmente fuertes y tenemos la misma actitud que en las últimas semanas, no veo muchos equipos que puedan ganarnos. ¿Ganar la Champions League? Permítanme decirlo de esta manera: no creo que haya ningún deseo mayor que ése para nuestro equipo y el club en estos momentos. No hay nada que deseemos más que ganar la Champions League”.



Erling Haaland: “Ahora mismo, puede que sea el mejor delantero del mundo. Aporta mucho a nuestro equipo. Nos da una calidad diferente, con su fuerza física, con su mentalidad, con su velocidad y también con sus goles, por supuesto. Los dos últimos años no hemos tenido un número 9 clásico en el equipo. Por eso necesitábamos jugar con un poco más de flexibilidad, de otra manera. Ahora sabemos que tenemos a alguien en el área que puede controlar el balón, incluidos los balones aéreos altos. Es muy bueno con la cabeza, y puede ganar batallas contra centrales altos y fuertes. Esto añade una nueva dimensión a nuestro juego. Nos da una nueva dinámica. Además, aporta una gran mentalidad y carácter. Ya nos ha ayudado mucho. Esperemos que también pueda ayudarnos en la final”.



Pep Guardiola: “Si nos fijamos en lo que hizo en España, con el Barcelona, ha ganado todo lo que se puede ganar. Yo mismo jugué contra él durante muchos años en el Borussia Dortmund. Estuvo allí (en el Bayern de Múnich) tres años, dominó completamente la Bundesliga, de forma constante, todos los años. Y ahora también aquí, en el Manchester City: cinco campeonatos en siete años en la liga más difícil del mundo”. Así que no creo que haga falta decir mucho sobre su actitud, su mentalidad o su forma de trabajar, porque está claramente documentado en blanco y negro. Su éxito habla por sí solo y probablemente sea el mejor entrenador, al menos durante mi vida, que nadie haya visto jamás”.



El Inter de Milán, rival en la final: “El Inter no ha llegado a la final en vano. Tienen grandes cualidades, aunque este año no les haya bastado para ganar su liga. Pero acaban de ganar la Coppa Italia. Es un equipo que sabe ganar trofeos. Son muy agresivos en su forma de jugar. Quizá se centren más en el aspecto defensivo, pero también tienen unas cualidades increíbles en ataque. Es un equipo muy estable. No suelen encajar demasiados goles, así que no será fácil. Sabemos que probablemente estarán contentos de dejarnos tener el balón, y dependerá de nosotros aprovecharlo al máximo. Tendremos que estar muy atentos a los contraataques. Sobre todo en una final, puede pasar cualquier cosa. Tenemos que estar muy concentrados”.