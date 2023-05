Ancelotti no da credibilidad al empate ¿desatención de los árbitros?

Carlo Ancelotti busca un nuevo título de Champions League en su carrera. El Real Madrid, bajo las órdenes del entrenador italiano, disputó el partido de ida de las semifinales ante el Manchester City, sin embargo, no pudo pasar del empate. Vinicius Júnior abrió la cuenta pero De Bruyne marcó la paridad en una jugada que generó polémica.

Finalizado el encuentro, el entrenador italiano habló sobre la acción del empate del volante belga que, según algunas imágenes mostradas en televisión, debió ser anulada. Antes de la anotación, en una jugada protagonizada por Bernardo Silva la pelota, aparentemente, abandonó la cancha. El banco del equipo español protestó, Ancelotti fue amonestado, pero no hubo revisión del VAR.

"Es raro que no lo hayan visto. Son pequeños detalles. El árbitro no estaba muy atento. Me ha mostrado la amarilla a mí y no jugaba. Algunos jugadores merecían más tarjetas", indicó el italiano.



Además, respaldó el rendimiento de algunos jugadores durante el partido. En cuanto a defensa, hizo mención a Rüdiger, quién se encargó de neutralizar a Haaland, y Camavinga, quién volvió a demostrar su valor como lateral.



"En defensa lo hicimos muy bien. No nos han creado muchas oportunidades. El equipo tuvo compromiso. Camavinga es una garantía en todos los sentidos, también de lateral", dijo.

Finalmente, a pesar de las incidencias que ocurrieron, comentó estar ilusionado con el partido definitivo que se jugará en el Etihad Stadium la próxima semana, sin embargo, indicó que hay factores en los que el Real Madrid deberá mejorar, entre ellos, el marcaje a De Bruyne y Gündogan. "Al principio tuvieron precisión y nos crearon problemas".