Allegri habló y defendió a Cristiano sobre su celebración en Champions

Massimiliano Allegri, técnico del Juventus Turín, aseguró este sábado que no teme que el portugués Cristiano Ronaldo sea sancionado por el gesto que hizo el martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético Madrid. Cristiano fue protagonista con un triplete para eliminar al Atlético y, al acabar el partido, lo celebró con un gesto obsceno, imitando, de manera evidente, el que había realizado en la ida el técnico rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone.

En ese caso, la Uefa sancionó al "Cholo" con 20.000 euros por conducta inapropiada. "Creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular (la celebración de Cristiano). No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá", afirmó Allegri en la rueda de prensa previa al cruce liguero de este domingo contra el Génova.



El preparador italiano, cuyo equipo lleva 18 puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, decidió dejar fuera de la convocatoria a Cristiano para reservarle de cara a los próximos compromisos clave de la campaña. "Cristiano ha jugado muchísimos partidos y le dejé en casa, además tendrá dos partidos con su selección. Era demasiado arriesgado hacerlo jugar", explicó Allegri, quien también debería dar descanso a Giorgio Chiellini.



La decisión de dar descanso a CR7 fue tomada por Allegri de acuerdo con el futbolista, que lleva 19 goles esta temporada en la liga italiana. En este contexto, el técnico juventino subrayó que quiere ver lucirse a jugadores como el argentino Paulo Dybala, que fue suplente ante el Atlético. También elogió a su equipo por la hazaña del martes contra el Atlético y advirtió de que hay que mantener la humildad en el camino europeo. "Fue una buena noche, sobre todo por el entusiasmo de la afición. Tenemos que seguir trabajando con humildad y entrenando bien. Contra el Atlético hemos tenido lucidez y frescura", aseguró