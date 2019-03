De Jong, 'infiltrado' de Barcelona que hizo lo suyo: eliminó al Madrid

El centrocampista holandés Frenkie de Jong fichó por el Barcelona el pasado 23 de enero y, como reveló en una entrevista en 'Telegraaf', le pidieron que "eliminara al Real Madrid" y este martes cumplió con las peticiones de los dirigentes azulgranas.

El Ajax de Ámsterdam remontó la eliminatoria al equipo blanco en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Hakim Ziyech en el minuto 7 y de David Neres en el 18 y le eliminó en octavos de final, apeando de la competición al gran rival del conjunto catalán.



Un emparejamiento que tuvo como gran nombre propio al serbio Dusan Tadic, actuando de falso '9' y participando todos los goles, en los dos primeros como asistente y en el tercero fue el que lo convirtió, pero en la que los focos estuvieron puestos sobre la actuación de de Jong.



El holandés recalará en el Barcelona el próximo verano y afrontaba de forma especial la cita en el Santiago Bernabéu, ya que se enfrentaba al que será su próximo gran rival y, en su trabajo más oscuro, sacó buena nota.



De Jong actuó en el doble pivote junto a Lasse Schöne, pero que al estar escalonados en la salida de balón su posición fue más de '5', comparándolo con el Barcelona, en la posición de Sergio Busquets.



El centrocampista fue el encargado de sacar el balón jugado desde atrás, con seguridad y rapidez, para aprovechar la electricidad arriba de los hombres de ataque.



Defensivamente demostró su gran nivel físico, que no pudo desplegar en la ida ya que llegaba entre algodones por molestias en los adductores, acudiendo a las ayudas a Daley Blind y a Nicolás Tagliafico en el costado izquierdo.



Además estuvo muy pendiente del croata Luka Modric para que no recibiera a gusto, consciente de que por sus botas pasa el poco buen juego del Real Madrid esta temporada.



El resultado final fue de 1-4 (3-5), lo que le permite a de Jong cumplir con la primera premisa que le pidieron desde el Barcelona cuando fichó por el equipo catalán. "El Barcelona me pidió cuando me fichó que eliminará al Real Madrid", aseguró recientemente en una entrevista para un medio de su país. Y así lo hizo, dándose su primera alegría frente al Real Madrid y que a partir de la próxima temporada espera repetir vestido de azulgrana.