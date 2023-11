Un gigante podría caer eliminado: agenda de Champions del miércoles

La Uefa Champions League continuará su jornada de fase de grupos cuando interesantes partidos que pueden asegurar la clasificación de algunos equipos a los octavos de final, y a otros que prácticamente los dejará por fuera en la fase de grupos.

Para este miércoles 29 de noviembre, tendremos equipos protagonistas como el Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal, Manchester United y entre otros, como los conjuntos interesados en ver para esta continuidad de la quinta jornada.

Sin más preámbulo, esta será la continuidad de la fecha 5 de la Uefa Champions League.

Uefa Champions League - Fecha 5



Grupo A

Galatasaray vs. Manchester United / RAMS Park (12:45 p.m.)

Bayern Múnich vs. FC Copenhague / Allianz Arena (3:00 p.m.)



Grupo B

Sevilla vs. PSV Eindhoven / Ramón Sánchez Pizjuán (12:45 p.m.)

Arsenal vs. Lens / Emirates Stadium (3:00 p.m.)



Grupo C

Real Madrid vs. Napoli / Santiago Bernabéu (3:00 p.m.)

SC Braga vs. Unión Berlín / Municipal de Braga (3:00 p.m.)



Grupo D

Benfica vs. Inter / Estadio Da Luz (3:00 p.m.)

Real Sociedad vs. RB Salzburg / Reale Arena (3:00 p.m.)