¿Lo sabía? Antirécord de Bayern, reinado del Madrid y más curiosidades

PSG, Real Madrid, Manchester City y Chelsea se quedaron con los últimos boletos camino a la final de la Champions League 2020/2021. Pero dejaron en los cuartos de final hubo más de una curiosidad que no queremos dejar pasar. ¡Pase y entérese!

¡Por fin se rompió el hechizo!



El Manchester City llega a semifinales de Champions por primera vez desde 2016 y por primera vez con Pep Guardiola como entrenador. El DT jugará su octava semifinal del torneo, mismo registro de Mourinho.



Puede hacer poker



El City está en competencia en 4 frentes: es primero en la Premier League, semifinalista de FA Cup (vs Chelsea), finalista de Copa de Liga (vs Tottenham) y semifinalista de Champions (vs PGS).



Por primera vez...



Esta es la tercera ocasión consecutiva en la que la Champions tendrá un finalista que nunca ha sido campeón: en 2018/2019 lo hizo Tottenham y un año después, PSG.



¡Se acabó la maldición del subcampeón!



Después de siete ocasiones en las que el vigente campeón eliminaba al equipo al que le había ganado la final en la temporada anterior, se rompió la llamada 'maldición del subcampeón. Esta vez, Bayern Múnich, que le había ganado la fina a PSG en Lisboa, sucumbió por un marcador global de 3-3, que se decidió por los 3 goles de visitante de los franceses.

Terminará esta noche la curiosa maldición del subcampeón? De momento, seis de seis. Buen presagio para el Bayern. pic.twitter.com/RpL5MzwIlA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 13, 2021



El 'Champions Man'



Esta será la quinta semifinal de UCL para el arquero Keylor Navas. Fue tres veces campeón y una finalista. Ahora está a solo 3 partidos de ser el portero que más veces ganó el torneo.

​

No sabe perder



De las últimas 11 ediciones de UCL, el Madrid ha sido semifinalista en 9. Ha llegado a 4 finales y no ha perdido ninguna.



El mago Zidane



Real Madrid, con Zidane en Champions: fue campeón en 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, eliminado en octavos en 2019/2020, semifinalista en 2020/2021. ¿La quinta es la vencida?



Larga espera



Chelsea vuelve a una semifinal de Champions después de siete años, una meta impensable en la era Lampard, una realidad posible en la de Tuchel, en la que no hay brillo, ni lucimiento pero sí el más excelso rendimiento alemán.