Cuartos de final de Champions: clasificados, sorteo y cuándo se juega

La Champions League 2022/2023 solo tiene 8 equipos en competencia, que lograron clasificarse a cuartos de final y que sueñan con disputar la final el próximo 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk, de Estambul, Turquía.



Así quedaron los octavos de final:



Chelsea vs. Dortmund (Resultado global: 2-1)

Benfica vs. Brujas (Resultado global: 7-1)

Bayern Múnich vs. PSG (Resultado global: 3-0)

Tottenham vs. AC Milan (Resultado global: 1-0)

Porto vs. Inter (Resultado global: 0-1)

Manchester City vs. RB Leipzig (Resultado global: 8-1)

Napoli vs. Eintracht Frankfurt (Resultado de la ida: 5-0)

Real Madrid vs. Liverpool (Resultado de la ida: 6-2)



Equipos clasificados a cuartos de final:



- Benfica (Portugal)

- Chelsea (Inglaterra)

- AC Milan (Italia)

- Bayern Múnich (Alemania)

- Manchester City (Inglaterra)

- Inter de Milán (Italia)

- Napoli (Italia)

- Real Madrid (España)



¿Cuándo es el sorteo de cuartos de final de la Champions League?



El sorteo tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon (Suiza) el viernes 17 de marzo, a las 6:00 a. m., hora en Colombia.



¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Champions League?



Se disputarán en dos semanas distintas. Los partidos de ida se jugarán el martes 11 y el miércoles 12 de abril; mientras que los de vuelta serán el 18 y 19 del mismo mes.



Detalles del sorteo de Champions League



- Habrá tres sorteos: el de cuartos de final; el de semifinales, que empareja los cruces de cuartos de final; y luego un tercero para determinar el equipo ‘local’ en la final por razones administrativas.



- Las llaves de cuartos y semifinal se jugarán a partidos de ida y vuelta; no importa la cantidad de goles de visitante, pues no tendrán un valor agregado. En caso de empate en el global, se jugarán tiempos suplementarios y penales de ser necesario.



- El sorteo será abierto y sin restricciones. Es decir que no hay cabezas de serie y ahora se pueden cruzar equipos del mismo país si las balotas lo indican



- Fechas de semifinales: ida el 9 y 10 de mayo; vuelta el 16 y 17 del mismo mes. Final el sábado 10 de junio.