Así puede ver EN VIVO sorteo de cuartos de Champions y Europa League

¿Qué se sortea?

Los cuartos de final y las semifinales de la Champions y la Europa League.



Primer turno, Champions League



El sorteo de cuartos de final se realizará este próximo viernes 17 de marzo en la sede de la FIFA, en Nyon, Suiza. No habrá restricciones de país de origen y los partidos ya tienen fechas: el martes 11 y el miércoles 12 de abril serán los de ida, mientras que los de vuelta serán el 18 y 19 del mismo mes. Las semifinales serán los días 9/10 y 16/17 de mayo y la final el sábado 10 de junio en Estambul, Turquía.



Vale mencionar que no habrá ningún colombiano en competencia, tras la eliminación de Liverpool de Luis Díaz (lesionado) y Porto (de Matheus Uribe).



Estos son los clasificados:

- Benfica (Portugal)

- Chelsea (Inglaterra)

- AC Milan (Italia)

- Bayern Múnich (Alemania)

- Manchester City (Inglaterra)

- Inter de Milán (Italia)

- Napoli (Italia)

- Real Madrid (España)



Así puede seguirlo EN VIVO:

Hora: 6:00 a.m. (hora colombiana)

TV: ESPN y Star+

Online: www.futbolred.com

El sorteo de la UEFA Europa League



A diferencia, en Europa league sobrevive un colombiano en competencia: Juan Guillermo Cuadrado.



Los partidos de cuartos se disputarán 13 y 20 de abril de 2023, las semifinales el 11 y 18 de mayo y la final será el 31 de mayo en Budapest, Hungría.



Estos son los clasificados a cuartos de final:



​Sporting de Lisboa

Roma

Juventus

Manchester United

Sevilla

Bayer Leverkusen

Feyenoord

Unión Saint Gilloise

​

Así puede ver el sorteo:

Hora: 6:00 .m. (después de la Champions)

​TV: ESPN y Star+

Online: www.futbolred.com