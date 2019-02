Cristiano contra la prensa: con este gesto respondió tras el partido

Cristiano Ronaldo no tuvo un buen partido frente a Atlético de Madrid y generó muy pocas oportunidades para revertir el 2 – 0 por el que Juventus cayó en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, el portugués vivió un partido aparte con los hinchas y con gestos respondió los insultos de una afición que no tiene buenos recuerdos suyos.



Pero la molestia de Cristiano con los hinchas del ‘Atleti’, no terminó con el pitazo del árbitro, tras los primeros 90 minutos de la serie de octavos de Champions, pues cuando el delantero salió del vestuario visitante para dirigirse al bus de Juventus, volvió sobre el polémico gesto de la mano y lo único que dijo a la prensa fue: “cinco Champions, yo tengo cinco Champions y el ‘Atleti’ cero”.



La prensa, que poco tuvo que ver con el resultado del partido, grabó lo dicho por el delantero, que estaba acostumbrado a marcarle al Atlético pero que en esta ocasión no pudo hacerlo y pese a que, en general, Juventus no tuvo un buen partido, lo del atacante parece que fue un partido aparte y que, seguramente, el duelo continuará en Turín el próximo martes 12 de marzo.