Pasó con Messi en Francia: Ronaldo, duramente criticado en Inglaterra

Tal y como ocurrió la semana pasada con Lionel Messi en el PSG, este miércoles la prensa, en este caso inglesa, apuntó duramente contra la actuación de Cristiano Ronaldo en Champions.

Los medios más importantes cargaron contra CR7 por la eliminación en octavos de final contra el Atlético de Madrid, al tiempo que criticaron la incapacidad del equipo de pasar esta ronda desde que alcanzaran la final en 2011.



"Cristiano no consiguió ni un disparo a puerta, lo cual, para un hombre que dispara todo el rato, es un logro bastante raro", escribió el diario británico The Telegraph sobre la actuación del portugués.



El luso, portada en los tabloides Daily Star y Daily Mirror, venía de marcar un 'hat trick' al Tottenham Hotspur el fin de semana, pero no pudo ni disparar a puerta una sola vez frente a los rojiblancos.



"Cristiano Ronaldo produjo un par de sus clásicos toques al principio del partido, pero se convirtió en una figura periférica mucho antes del final", apuntó la BBC, en referencia al poco peso que tuvo el '7' en la segunda mitad del encuentro, cuando el Manchester United necesitaba empatar el tanto de Renan Lodi.



En el The Times ahondan en que esta era la última oportunidad de Ralf Rangnick para salvarse como entrenador y cómo Diego Simeone, que terminó siendo atacado por los objetos lanzados desde la grada, terminó con ella. "Una a una, todas las posibilidades de éxito se han ido cerrando, todo lo que le queda al United es una temporada indigna y una improbable carrera por el cuarto puesto en la Premier League", opina el medio.