‘Un error imperdonable’: leyenda italiana arremetió contra Cristiano

Turín está en llamas tras la dolorosa eliminación de Champions League frente al Porto. Las críticas van y vienen hacia todos los integrantes de la Juventus... es fracaso total.

Ahora bien, gran parte de los comentarios fueron dirigidos hacia Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa que fue contratada justamente para ganar el máximo certamen europeo, pero que por tercera vez consecutiva dice adiós en fases finales.

Justamente sobre lo anterior, una leyenda del fútbol italiano, como futbolista y entrenador, apuntó contra el ex-Real Madrid por un error que, según él, generó la segunda anotación del Porto.

En su acostumbrado análisis para ‘Sky Sports’, Fabio Capello aseguró que Cristiano tuvo gran responsabilidad en el gol de Sérgio Oliveira “saltando y girando en la barrera” para no ser golpeado por el balón.

“Pero esto es lo más grave. Cristiano Ronaldo saltando y girando hacia la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo de ser golpeado”, señaló el ex-entrenador de Juventus y Milan.

Es más, Capello fue más allá y calificó la reacción del astro portugués como “un error imperdonable que no tiene excusa”. Recordemos que dicho gol obligó a la Juve marcar otros dos goles, situación que a fin de cuentas no pasó.



¿Error garrafal de CR7? Juzgue usted: