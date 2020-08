¿Alo? ¿Barcelona? Es Coutinho, para lo del bono por ganar la Champions

Ha vuelto a sonreír, pero ha tenido que salir del FC Barcelona para lograrlo. Coutinho, campeón de Champions League con Bayern Múnich, se prueba cada día que su lugar no es el club catalán pero sus costos lo llevan, inevitablemente, de regreso.

La curiosidad es que, además de haber dicho con toda claridad que no quiere estar ahí, ahora un nuevo detalle le agregaría hostilidad a su posible regreso.



Según el diario Daily Mail, dentro del contrato del jugador existe una cláusula que le permite cobrar una jugosa bonificación de 5 millones de euros por coronarse campeón de Europa.



Parece increíble un descuido así de parte de los abogados pero, dice la fuente, en la redacción se hizo hincapié en el jugador y no en el club, asumiendo, tal vez, que era una obviedad que para cobrar debía levantar La Orejana con la camiseta blaugrana. Pues si el texto no lo indica de manera explícita y sin lugar a dudas, se asume que el jugador está en posición de cobrar el bono de campeón.



Sería un golpe más a su ya deteriorada relación con el club, que pagó 120 millones de euros (hasta 160 en variables) a Liverpool por él y lo convirtió en su fichaje histórico más costoso, y ahora, literalmente, no sabe dónde acomodarlo.



El club considera que no hay lugar a el millonario cobro pero, si el brasileño insiste, podría iniciar un pleito, como en el pasado lo hiciera Neymar con su bono de renovación. ¿Mala suerte con los brasileños? Convendría verificar primero la redacción de los contratos...