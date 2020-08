¿Coutinho verdugo de Barcelona, su club? Sí, no hay cláusula del miedo

La suerte y sus caprichos. Ahora resulta que Coutinho, quien se perdió todo el éxito del Liverpool para fichar por un FC Barcelona del que pronto se desencantó, puede convertirse en el villano de la película.





¿Cómo es eso? Todo podrá ocurrir este viernes (2:00 p.m. hora colombiana) cuando se crucen Bayern Múnich y FC Barcelona por los cuartos de final de la Champions League.



Da la casualidad que si el brasileño va al campo, lo que es muy probable, y en una de esas le hace un gol al club catalán y provoca su eliminación, será lo que llaman 'fuego amigo'.



Resulta que Coutinho es, en términos contractuales, propiedad del FC Barcelona, que pagó 160 millones por sus servicios aunque nunca le encontró un lugar, por lo cual acabó cediéndolo al Bayern, el rival de los de Messi este viernes en Lisboa.



Coutinho tampoco prosperó en Munich y por eso no se usará la opción de compra, con lo cual, si resultaran ganadores los alemanes, al brasileño le tocaría volver en cuanto termine la Champions a ese vestuario que con seguridad no le dará una cálida bienvenida. Claramente su mejor opción es irse, ojalá de manera definitiva, probablemente al Arsenal... Pensar que por dejarse tentar del dinero se perdió la mejor época del Liverpool...



En fin. Lo claro ahora es que Coutinho podrá cobrarse cualquier deuda que tenga pendiente con su equipo en los cuartos de Champions porque en este torneo, a diferencia de la Liga de España, no existe la llamada 'cláusula del miedo', que no es otra cosa que una cantidad acordada previamente entre dos equipos que se prestan a un jugador: si el que lo tiene en el momento de una final lo quiere usar, debe pagarle al dueño de sus derechos. Muchas veces las cantidades son tan altas que nadie se molesta.



¿Hará el daño Coutinho? En los minutos que tuvo contra Chelsea en octavos se vio sólido. Habrá que ver qué decide la fortuna en su caso.