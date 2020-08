‘Muy feliz’ por su presente en el Bayern, ¿indirectas de Coutinho?

Este viernes fue un día fatídico para Barcelona; no le salió absolutamente nada, cayó eliminado en cuartos de final, Bayern lo despachó sin problemas y Philippe Coutinho, el mismo que despreciaron a principio de temporada, anotó un doblete.

​

La inexorable ley del ex se hizo presente en el Estadio da Luz y fue implacable. Dos goles en menos de 15 minutos para el brasileño y, para sorpresa de todos, no los celebró.

Al término de los 90 minutos, el ex-Liverpool aseguró ante la prensa sentirse “muy feliz” por el pase a semifinales de Champions League con el Bayern y así mismo destacó que “fue un partido importante”.



Respecto a los dos goles, el jugador de 28 años destacó que aunque pertenece al Barcelona (hasta 2023), aún tiene contrato con los bávaros y por ello asumió con profesionalismo su tarea.



Por último aseguró que ya está completamente recuperado de la lesión que lo atormentó en el pasado, dejando entrever que a su regreso al conjunto catalán podría pelear un puesto. Siempre y cuando lo tengan en planes.