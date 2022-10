Copenague lo logró: expuesto el talón de Aquiles del Manchester City

Era para batir los pañuelos en las tribunas, para cantar y saltar sin parar, para celebrar sin pena un partido sin goles.

Lo hizo Copenague, que firmó un 0-0 inesperadamente tranquilo, considerando que su rival era nada menos que el todopoderoso Manchester City.



La pregunta que se hace el fútbol mundial: ¿cómo lograron frenar a la máquina de Guardiola, que en la ida les ganó 5-0? Ellos también se lo estarán preguntando. Sí es cierto que se quedó con diez el equipo británico y que no jugó Haaland, también que el fin de semana hay que enfrentar a Liverpool por Premier League, pero no es explicación suficiente.



No estuvo el noruego pero sí De Bruyne, Grealish, Gundogan, Ederson, Laporte, Cancelo, Ederson.. estrellas no faltaron. Solo que para el DT, al parecer, la meta era guardar las joyas para exhibirlas en Anfield y eso se combinó con una inesperada falta de precisión para el ataque que acabó en el empate.



Lo que iba a pasar ocurrió en el primer tiempo: Julián Alvarez tenía la más cara a los 17 minutos y respondía Daramy un minuto después con un tiro elevado y entonces, la polémica. A los 24, vía VAR, se sancionaba un penalti por mano de Boilesen y excelente era la atajada del polaco Grabara al cobro de Mahrez. Fallan todos desde los 11 pases, es parte del juego...



Y a los 30 salió expulsado Sergio Gómez por una falta descalificadora y entonces Copenague, contra todo pronóstico, salió del primer tiempo con un 0-0



Lo que no esperaba era llegar a los 90 así, prácticamente sin sufrir, salvo la llegada de Cancelo y el remate a los 83 en el que otra vez el portero se hizo gigante para ceder el balón al tiro de esquina.



Firmó el 0-0 Guardiola que lo mantiene en la cima del grupo G con 10 puntos, mientras Copenague sumó el segundo punto en la zona. Cada uno celebrará como puede. Lo cierto es que el City jugó en Champions pero pensando en Premier. Para Liverpool, sin Díaz y en plena crisis, guardó toda la artillería.