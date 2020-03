El comunicado de la UEFA al PSG tras celebración en alusión a Haaland

Según el diario francés L'Equipe, la UEFA le ha enviado un comunicado formal al PSG en el que califica como ‘conducta inapropiada' la celebración del pase a cuartos de final de la Champions del equipo parisino,ya que en la celebración los jugadores del equipo francés imitaron al jugador Haaland, haciendo de este hecho un objeto provocador.

El organismo disciplinario de la UEFA decidió no sancionar al PSG por la conducta de sus jugadores pues solo se dedicó a enviarles una advertencia por su comportamiento antideportivo después de obtener la victoria en los octavos de final. La burla hacía Haaland no fue bien vista por parte de los aficionados e instituciones, razón por la que la UEFA no dejó pasar por alto este hecho.

El PSG sigue a la espera para que la competencia se reanude, con la epidemia del covid-19, la UEFA decidió suspender sus torneos en competencia. Aún faltan llaves por culminar para decretar los ocho clasificados a cuartos de final. Hay que recalcar que el PSG después de su victoria frente al Dortmund, logró su pase a cuartos de final después de tres años siendo eliminado en los octavos de final.