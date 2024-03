La mancha en fiesta de Arsenal: DT de Porto denunció insulto de Arteta

Arsenal volvió a unos cuartos de final de la Champions League tras 14 años tras una emotiva definición por penaltis de su llave de octavos contra Porto, que lo tuvo contra las cuerdas pero falló desde los 11 pasos.

Pero eso, que ya era muy emotivo, terminó opacado por las denuncias del entrenador portugués contra su colega, hechos que fueron registrados por las cámaras en vivo.



En medio del festejo del Arsenal con el arquero David Raya se registró una acalorada y tensa discusión entre los entrenadores de ambos equipos como protagonistas: Mikel Arteta se acercó a estrechar la mano de Sérgio Conceiçao., este comenzó a comentar algo en el oído del técnico del Arsenal, quien reaccionó extrañado".



Después, en la rueda de prensa del portugués, se supo lo que, según él, ocurrió: "Mikel Arteta se dirigió al banquillo durante el partido e insultó a mi familia en español. Al final, le dije que la persona a la que insultó ya no está entre nosotros. Que se preocupe de entrenar a su equipo, que tiene calidad más que suficiente para jugar mucho mejor”.

Y añadió: "Fui insultado por este caballero que está al lado... Mi inglés no es perfecto, no tiene sentido hablar de ello. No hubo intercambio de palabras porque estaba concentrado en el partido, no sé el por qué de su reacción”.

🇵🇹🗣️𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗜𝗡𝗖̧𝗔̃𝗢: “Mikel Arteta se dirigió al banquillo e insultó a mi familia en español. Al final le dije que la persona a la que insultó ya no está entre nosotros. Que se preocupe de entrenar a su equipo, que tiene calidad para jugar mucho mejor". #UCL pic.twitter.com/RsjFQwMzmn — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) March 13, 2024

No hubo una respuesta de Arteta a su turno en la rueda de prensa y en realidad solo se dedicó a felicitar a los suyos y dedicarle esa alegría a una afición que esperó demasiado tiempo. En tiempos de multicámaras y redes sociales, cada vez menos se cumple aquello de lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha.