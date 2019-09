PSG espantó a un Real Madrid inofensivo, en el debut en Champions

Un PSG ambicioso, preciso y letal pasó por encima del Real Madrid, que presentó en el parque de los Príncipes una versión errática y sin libreto y se fue con justicia con una derrota 3-0 en la bolsa, en el debut de ambos en al Champions League.

Un doblete de Di María y un gol de Meunier hicieron olvidar las ausencias de Neymar, Mbappé y Cavani, quienes celebraron en las tribunas ante un rival que, en cambio, extrañó mucho a todas las fichas que no pudo llevar a París.



Era Real Madrid el primero que se animaba de cara a la portería, una espectacular salida de Bale en velocidad que le adivinó a tiempo Keylor, quien bien lo conoce, para interceptar el centro a Hazard.



Pero en su primera salida, el PSG cobró: un extraño pase de espaldas de Icardi le quedó a Di María, quien remató ajustadísimo al palo que debía defender Courtois… pero no... Minuto 14 y sin su tridente ganaba el dueño de casa en París.



Una única opción tendría Hazard, de frente al arco pero por fuera, a los 16 minutos, pero se iba encima el PSG, con la opción de Meunier que esta vez sí rechazó el belga, la aproximación de Di María que con suerte salvó Militao, la presencia de Icardi que no sabían bien cómo resolver los españoles.



Vendría un tiro libre de Bale a los 31-que parecía ideal para James- que salía apenas por arriba del arco de Navas, pero era la noche de Di María, quien a los 33 minutos soltó un riflazo frontal a la puerta de Courtois, pleno de potencia y ubicación, al que no llegaba nadie. Doblete del argentino, que era pura inspiración.







Se ilusionaba el Madrid a los 35 cuando aparecía Bale y acomodaba la pelota con la mano, lo que no vio el juez pero sí el VAR. Y como revancha, él mismo remata desde afuera, pero se iba muy arriba el intento.



No había un particular nerviosismo en el área del sonriente Keylor, que veía como se salvaba su exequipo en una llegada de Sarabia que por fortuna sacó Militao. El pitazo para el descanso, previo remate de bale de nuevo desviado, era un alivio para el visitante.



Empezaba el complemento con los mismos hombres, aunque el Madrid era un equipo largo y partido en el medio, y a los 56 por poco sorprende Di maría con un balón englobado que descansó sobre la malla, no adentro. Sarabia, otra vez por el costado derecho, se animaba ante la marca de Bale -¡Bale!-, pero fallaba el tercero, que parecía justo.



Se anulaba al 75 la jugada de gol de Benzema por evidente fuera de juego de Lucas Vásquez, el hombre que reemplazó a Hazard a los 70 minutos, cuando Zidane también decidió la salida de James en beneficio de Jovic.



A los 79 se perdió Benzema su primera opción de cabeza y entonces salía Bale por Vinicius, en un intento de proponer algo más de fútbol y aprovechar el cansancio de los franceses para sorprender. No pasó ni una cosa ni la otra.



Es más, el PSG tuvo tiempo y ahorro para sorprender a la contra y premiar a Meunier, quien a los 90 minutos sentenció la goleada francesa ante un desteñido Real Madrid, que sufrió las muchas bajas con las que llegó a este duelo y no encontró las respuestas esperadas en los nuevos de la nómina.