Vuelve la Champions League: cómo ver los octavos de final EN VIVO

Este martes, 13 de febrero, regresa la UEFA Champions League, el torneo de clubes más atractivo del mundo, que cuenta con las grandes potencias del fútbol europeo. Además, empiezan las rondas de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta, desde la fase de octavos de final.



En Colombia se podrá ver todos los partidos de octavos, a través de la televisión. Así, aquí está la programación de la primera semana de Champions, que contará con cuatro vibrantes partidos.



Martes 13 de febrero

RB Leipzig (ALE) vs. Real Madrid (ESP)

14:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN



FC Copenhagen (DIN) vs. Manchester City (ING)

14:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN2



Miércoles 14 de febrero

Paris Saint Germain (FRA) vs. Real Sociedad (ESP)

14:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN



Lazio (ITA) vs. Bayern Múnich (ALE)

14:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN2