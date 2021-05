Champions League busca segundo finalista: ¿Chelsea o Real Madrid?

Chelsea había tomado ventaja en el Alfredo di Stefano con tanto de Christian Pulisic, pero la dicha les duró apenas 15 minutos, pues Karin Benzema salvó la papeleta y emparejó las cosas en Madrid. Con el 1-1 llegarán al Stamford Bridge, donde se conocerá al segundo finalista de la Champions League 2020/21. ¿Azules o blancos?...

Madrid, con buenas y malas noticias



El equipo de Zinedine Zidane logró recuperar fichas importantes para este compromiso de vuelta. El uruguayo Fede Valverde dio negativo en el último test de Covid-19, al que se sometió iniciando la semana, y por tanto se sumó a la expedición a Londres. Otras novedades son las de Sergio Ramos y Ferland Mendy, quienes no alcanzaron a estar en el empate de la ida. Están disponibles para este segundo round.



Sin embargo, no todo es felicidad en el equipo de Zidane. Aunque recuperó a estos tres jugadores no tendrá a Dani Carvajal, Raphael Varane y Lucas Vázquez. Carvajal y Varane venía de ser titulares en la ida. "Las sensaciones son buenas y estamos preparados para jugar. Conocemos lo que nos ha traído hasta aquí y daremos todo para pasar a la final".



Madrid realizó este martes una práctica en la cancha en la que se enfrentarán este miércoles, a partir de las 2:00 pm (hora colombiana) a Chelsea.



Chelsea confía en ganar en casa



El alemán Thomas Tuchel, entrenador del equipo inglés, dijo que se olvidarán del 1-1 en Madrid y saldrán a su cancha con el objetivo de ganarle a los merengues. "Queremos ganar y para eso preparo a mis jugadores. Es una semifinal y tiene mucha presión. Confiaremos cien por ciento en nosotros, porque es necesario. No puedes enfrentarte al Madrid sin fe. Lo que aprendimos en la ida es que tenemos todo el derecho para estar en semifinales y que no teníamos que tener miedo por estar enfrente de los mejores equipos del mundo".



Más allá de las novedades que presente en su nómina el Madrid, en Chelsea están concentrados en lo suyo. Mateo Kovacic no se recuperó a tiempo, pero sí estará el defensa alemán Antonio Rudiger, quien jugará con una máscara por una lesión que sufrió en la cara. Tienen prácticamente toda la plantilla a disposición y en buena forma para consolidar la clasificación en casa.



Últimos enfrentamientos



Recopa de Europa 1971: Chelsea 2-1 Real Madrid

Supercopa de la UEFA 1998 (Final): Chelsea 1-0 Real Madrid

Champions League 2021 (Semifinal ida): Real Madrid 1-1 Chelsea



Ficha del partido

Champions League - Semifinal vuelta

Chelsea vs Real Madrid (1-1 global)

Estadio: Stamford Bridge

Día: Miércoles, 5 de mayo

Hora: 2:00 pm (Colombia)

Transmite: ESPN



Posibles formaciones



Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic y Werner.



Real Madrid: Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Fede Valverde, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos; Benzema y Vinicius.