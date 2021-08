¡Por la gloria europea! Chelsea y Villarreal buscan la Supercopa

Este miércoles, en el estadio nacional Windsor Park, de Irlanda, Chelsea, campeón de la Champions 20/21, se mide con el Villarreal, campeón de la Europa League de la misma temporada. Duelo a muerte.

Tras consagrarse con el título de la Liga de Campeones, Chelsea llega este encuentro con un equipo consolidado que apenas tiene una baja considerable como de Olivier Giroud -vendido al Milán-, y otras poco sensibles como la Willy Caballero y Billy Gilmour.



Tomas Tuchel, DT del equipo, sabe que no será un juego fácil, sobre todo por la temporada atípica que viene desarrollando con un grupo de 42 jugadores entre la base del primer equipo, regresos y algunos juveniles.



"No se trata de presión, es lo que exigimos todos nosotros, empezando por mí. Mejoraremos a diario nuestra experiencia para progresar. Esperemos que sea un camino muy largo. No sé si alguien tiene la receta de hacerlo mejor después de haber ganado la Champions. Tenemos algunas cosas en nuestro juego que desarrollar y mantener otras cosas la temporada pasada. Seguir con el espíritu para alcanzar éxitos", dijo.



Y añadió: "Después del partido del Arsenal, nos dimos cuenta de que teníamos 42 jugadores en el césped, es imposible hacer un entrenamiento de calidad con tanta gente. Dividimos el grupo. Fue una novedad para mí. Al final fue muy fácil porque los jugadores se llevan muy bien. En algunos jugadores puede haber inestabilidad".



Para Tuchel, el juego contra Villarreal significa el primer título de la temporada, por lo que saldrá con su mejor once, a la espera de concretar el fichaje de Romelu Lukaku, para levantar la Copa.

Por otra parte, Villarreal, flamante campeón de Europa League, confía en el buen cierre de temporada para dar el golpe y quedarse con la Supercopa. Con las bajas notables del colombiano Carlos Bacca, quien se fue al Granda, y de Ramiro Funes Mori, quien llegó al fútbol árabe, el submarino amarillo buscará la victoria contra todo pronóstico, pues la fichas están puestas sobre el campeón de la Champions, el Chelsea.



"Estoy orgulloso de mi club y de mi gente, además de ser el representante de la Liga española. Vamos a tratar de ofrecer nuestras credenciales ante el Chelsea, uno de los mejores del mundo. Estamos intentando darle normalidad y queremos competir con esas circunstancias. Jugar contra el campeón de la Champions nos da ilusión y motivación", dijo Unai Emery, DT del conjunto español.



Chelsea y Villarreal se enfrentan por el primer título de la temporada, las miradas apuntarán al equipo londinense que es el campeón de Champions; sin embargo, el submarino amarillo tiene méritos para quedarse con el título tras una campaña admirable en la Europa League.



Chelsea vs Villarreal



Día: miércoles 11 de agosto.

Hora: 2:00 p.m., de Colombia.

T.V.: ESPN.