¡Chelsea es el rey de Europa! Ganó Supercopa en penaltis a Villarreal

El primer título de la temporada en juego, el de la Supercopa d Europa, fue para Chelsea, que se impuso ante el Villarreal 6-5, en un juego de chispazos que tuvo que ir hasta la definición desde los 11 pasos.



Los penaltis lo decidían todo y a eso apostó Tuchel cuando sacó a Mendy y puso a Kepa en el arco: falló Havertz el primero contra Asenjo; a su turno Gerard Moreno sí anotó contra el recién llegado Kepa; convirtió Azpilicueta; Kepa justificó su entrada tapando el cobro de Mandi; Alonso no falló para Chelsea a pesar del resbalón; Estupiñán lo puso al palo contrario de Kepa y la cuenta iba 2-2; Mount fue preciso en su cobro; lo propio hizo Gómez para Villarreal; Jorginho cobraba perfecto el suyo; Raba ponía la cuenta 4-4 y era hora de ir al uno y no. Pulisic acertó, Foyth también; Rudiger cobró bien el suyo, pero Albiol falló y Kepa, que entró para eso, le ahogó el grito y le dio a Chelsea el título.



Y el tema arrancaba muy frío. Las vacaciones, la pretemporada, la fala de rodaje de los nuevos, una o todas juntas, pueden ser las explicaciones a una primera media hora de juego que tuvo una posibilidad clara en los arcos y fue gol: a los 26 tomó Ziyech un centro perfecto y definió al palo contrario para el 1-0 parcial.



Hasta los 35 se demoró el primer acercamiento de un Villarreal más preocupado por evitar la debacle en zona propia que por hacer daño. El primero que se saldría del libreto sería Moreno con un furioso remate que se estrelló en el travesaño, cuando se jugaba el minuto 45+3.



Pero el segundo tiempo fue el de la reivindicación de los españoles, que sometieron a los ingleses por la vía del despliegue físico y encontraron, por fin, tras ese agotamiento, caminos hacia Gerard Moreno: la primera que tuvo la estrelló en el palo (51) y la siguiente, a los 72, aprovechando un lindo taco en el área, la definió impecable, muy a su estilo, al ángulo.



Fue una pena que ya Villarreal no quisiera -o no pudiera- acelerar un poco para castigar el desconcierto de un Chelsea que extrañó a mares a Kanté (¿por qué lo sacó Tuchel si lo hizo capitán en el inicio?) y otra vez dejó claro lo que le falta un Lukaku para definir.



Así se fueron al alargue, es decir a un suplicio para el que ya no quedaban energías... estaban hace nada de vacaciones, ¿recuerdan? En 30 minutos hubo una opción de gol, de Mount que salvó Asenjo. Fin.



Por eso fue necesario ir a los penaltis, otro punto de desgaste que sin embargo era necesario para resolver la igualdad. Y ojo a la jugada de Tuchel: ¡Kepa reemplazaba a Mendy en Chelsea!



Al final ese ensayo salió como salió, la Supercopa acabó en manos de los azules y para la anécdota quedó el cambio del portero, una fórmula que sigue siendo exótica y muy, muy arriesgada.