Milagro para otro día: a media máquina, Chelsea despachó al Porto

Llegó la fase decisiva de los cuartos de final en Champions League. Este martes, el Porto de Matheus Uribe y Luis Díaz buscaba el milagro frente al Chelsea.



El duelo de ida terminó con victoria para los ingleses por 2-0, situación que obligaba a los portugueses a imponerse por mínimo dos goles en condición de visitante. Eso sí, el duelo no fue disputado en Londres (Inglaterra tiene fuertes medidas contra el covid-19) sino en Sevilla, España.

Una vez comenzó el duelo entre ambos equipos, los roles de cada uno quedaron bastante claros: Chelsea se resguardó muy bien con una línea de cinco en zona defensiva, Porto tomó la posesión copando la mitad de la cancha.



Mientras los ingleses pudieron darse el lujo de tener baluartes en el banco de suplentes (Marcos Alonso, Timo Werne, Hakim Ziyech o el mismo Olivier Giroud), los portugueses contaron con Matheus y el valioso regreso de Sergio Oliveira.



Ahora bien, las ocasiones escasearon en la primera parte. Aunque el ‘Dragao’ buscaba constantemente, se notaba mucho su falta de experiencia en fases definitivas a nivel europeo. Mucho vértigo por las bandas, poca precisión en el último tercio.

Precisamente la más clara del cuadro visitante llegó a partir de un grosero error del golero Édouard Mendy en salida, que por poco capitaliza Jesús Corona. Poco más ocurrió.

Para la segunda parte, el trámite cambió ligeramente. Chelsea optó por adelantar un poco sus líneas para evadir la presión del rival y así mismo generar cierto peligro en la portería de Agustín Marchesín.



Eso sí, el Porto continuó teniendo la posesión e iniciativa, pero su mayor pecado fue no concretar. Tanto así que Moussa Marega, el robusto delantero, no tuvo una clara.

Con el paso de los minutos, el desespero empezó a calar en el cuadro visitante, motivo por el que el juego aéreo y la pelota quieta empezaron su reinado: innumerables tiros de esquina, infracciones cerca del área, pelotazos...



A 15 minutos del final, Luis Díaz ingresó para oxigenar el costado izquierdo. Le ganó un par de enfrentamientos a César Azpilicueta, desbordó con cierto peligro, pero no se veía por dónde llegar siquiera el descuento.



Finalmente la vuelta culminó con un golazo del iraní Mehdi Taremi. Chilena monumental al minuto 90+4'. Porto no pudo repetir la hazaña que consiguió frente a la Juventus y Chelsea llegó, después de mucho tiempo, a las semifinales del máximo certamen europeo.