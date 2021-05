‘Me importa una mier...’: fichaje estrella del Chelsea fue contundente

La alegría es total al interior del nuevo monarca del fútbol europeo.



El alemán Kai Havertz, que con su gol le dio al Chelsea la victoria en la final de la Liga de Campeones ante el Manchester City, aseguró que le importa "una mierda" lo que costó su fichaje en verano porque son campeones.

"No sé qué decir. Solo queremos celebrarlo", dijo el alemán a BT Sport, antes de que apareciera el español César Azpilicueta en mitad de la entrevista para celebrar la victoria junto al germano.



"He esperado mucho tiempo. Quiero agradecérselo a mi familia, a mi madre, mi padre, mi hermana, a mi abuela, a mi novia... He esperado toda mi vida para este momento", dijo.



Al ser preguntado por los 70 millones que costó en verano, llegando desde el bayer Leverkusen de la Bundesliga, Havertz dijo que le importa "una mierda", porque son campeones de la 'Champions'.