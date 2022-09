Lo dice un tal Guardiola: 'los entrenadores estamos sobrevalorados'

Manchester City recibe este miércoles, por Champions League, a Borussia Dortmund, anterior equipo de Erling Haaland y Manuel Akanji, fichados este verano.

Se trata, sin duda, de una ventaja importante, aunque el técnico Pep Guardiola no termine de estar seguro: "conocen a los jugadores del Dortmund mejor que yo. Estuvieron allí dos o tres temporadas, Manuel más tiempo. Mañana veremos si esto nos beneficia o no. No sé si Haaland puede ser ese factor diferencial en la Champions. Akanji se ha adaptado bien, estamos contentos de tenerlo aquí. Como Laporte, podrá jugar después del parón por selecciones", opinó.



Lo que sí sabe él, nada menos que el entrenador más ganador del fútbol mundial, es que su rol puede no ser tan determinante: "No se trata de lo que tenemos que hacer, sino cuándo hacerlo. Por eso el fútbol es difícil. La influencia de los entrenadores está sobrevalorada, el juego pertenece a los jugadores. Pueden hacer lo que quieran las veces que quieran y expresarse como quieran", afirmó.



Una tarea sí que es para el DT, pero, al menos para el tan exitoso Guardiola, es una tarea de administración, no el rol trascendental que algunos le endilgan: "Imagina un jugador que hace 50 arrancadas pero no recibe la pelota, dejará de correr. Debemos tomar decisiones y los jugadores deben tener libertad para decidir. No es un problema para mí, pero necesitaremos trabajar en ello juntos, vayamos a la izquierda, a la derecha o intentemos marcar un gol", concluyó.