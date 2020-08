Hora de 'Míster Champions': Zidane, por la hazaña en su torneo amado

Zinedine Zidane no sabe perder en Champions League. Es un torneo por el que navega sin temor, un saco que le ajusta a la perfección, una novia que lo espera cada año, sin preguntar qué ha pasado en su ausencia.

Decía él mismo, antes de coronar el título de Liga número 34 para Real Madrid, que cambiaba las coronas europeas por la fiesta española... pero ahora que la ha puesto en la vitrina no estaría mal sumarle otro trofeo para salvar esta temporada atípica, una cuarta conquista europea personal como DT... ¿por qué no?



Lo que es seguro es que la Champions lo espera: Zidane nunca ha sido eliminado de esta competencia en su carrera como entrenador. Nunca. No son muchos los que pueden contar la historia.



"Superó 3 fases de grupo, 9 eliminatorias a doble partido y 3 finales. En total, 15 de 15 rondas pasadas", explica con razón el estadígrafo MísterChip.





Jamás ha sido eliminado de la Copa de Europa en su carrera como entrenador. Superó 3 fases de grupo, 9 eliminatorias a doble partido y 3 finales. En total, 15 de 15 rondas pasadas. Si mañana evita el KO en Manchester habrá que empezar a pensar en ponerle alguna calle en Madrid.

Y es más que eso: el francés suma 40 partidos en el torneo y solamente perdió seis veces, eso significa que dejó escapar apenas el 15 por ciento de los puntos.



La posibilidad de remontar el 2-1 que sufrió el equipo en el Santiago Bernabéu sería la confirmación de un amor sin fisuras con la Champions, pues no hay que olvidar que tomó al equipo en crisis tras la salida de Lopetegui y lo hizo campeón de España. De ahí a la hazaña del doblete habría un complejo paso, pero un solo paso al fin.



En contra de la aspiración de Zidane, dos detalles: Manchester City se da el lujo de ser el último que le remontó y lo sacó de la Copa y además el Real Madrid, en toda la historia del certamen europeo, jamás remontó una serie en las condiciones de las que enfrentará este viernes en territorio inglés.



Antes, hay que decirlo, Zidane tenía a Cristiano Ronaldo, que salvó cuando peor se puso el panorama. Hoy tiene a un Benzema en plenitud de rendimiento y con una faceta de asistidor que nunca caracterizó al portugués, cuenta con un equipo muy confiable en defensa y con una amplitud de alternativas que es la envidia de sus rivales. Tal es su fondo de armario que no se molesta en convocar a James ni a Bale. No le hacen falta.



La de este viernes entonces será una cita entre Zidane, Mister Champions, como le dicen en España, con su torneo fetiche. Un récord más y entonces sí que habrá que rebautizar la sede... sería lo mínimo.