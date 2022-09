Mataron el tigre y se asustaron: Maccabi peleó y PSG ganó en Champions

PSG venció a Maccabi Haifa. Normal, dirán algunos. Pero estuvo lejos de eso el trámite de un equipo israelí que apostó, que se atrevió, que luchó hasta donde pudo pero que luego soportó el peso de los millones y el talento, que combinados son dinamita.

Sufrió sí, pero acabó celebrando PSG un 1-3 con goles de Mbappé, Neymar y Messi -los que son- y amanecerá líder, junto con Benfica, del grupo H de la Champions League. Para eso les pagan, ¿no?



Ni bien sonaba el pitazo y ya Mbappé, a pese de Verrati, metía el primer susto. Pero ojo que el plan del David israelí no era esconderse del Golliat francés, que habían visto el video de la inseguridad de Donnarumma y dos veces lo probaba, una para un rechazo débil y al medio y otra cortando un centro con los puños que por poco le queda a un rival. Ay el chico italiano...



Sobrevivía a los primeros 20 minutos y entonces hacía lo suyo: pase profundo que sobró a Ramos y a Marquinhos y Chery les apareció como un fantasma para vencer al débil portero de PSG. Minuto 24, la coreografía en la tribuna resumía la felicidad.



Y siguió fiel al plan, y volvió a acercarse siempre con peligro a predios de Donnarumma, y le sacó la pelota a Mbappé y a Neymar (le cometía falta en el área el arquero pero ni se inmutaba el juez) pero, a los 37 ya no pudo con Messi: el centro del chico maravilla se le estrelló en el cuerpo, como pidiéndole que empatara, y él solo estiró la pierna y festejó, medio tímido, el 1-1. Qué fácil fue, después de todo...



Entonces,t ras el descanso, fue hora de acomodar la valentía en la maleta y echar mano de la prudencia, que en todo caso no estaba mal sumar contra el rival más poderoso del grupo. Se iba en encima el elenco de estrellas y hasta tres veces se perdía Messi el segundo, uno a gran pase de Mbappé, otro en el mano a mano con el portero y otra más cuando un zaguero sacaba de la raya su intento. Olía a decepción y lo sabía Maccabi, que ahora aguantaba el chaparrón de la inspiración del argentino.



Lamentablemente ya el cuerpo pesaba y a los 69 el número 30 rompía la resistencia con un gran pase a Mbappé, para su celebración y el 2-1 que aniquilaba la sorpresa. Imposible pensar. Y lo aprovechaba Neymar a los 88 cuando Verrati le metía un pase que valía un gol y no desaprovechaba el del tridente que faltaba.



¿Moraleja? No importa cuánto falles atrás, si los de adelante resuelven se inspiran te resuelven los problemas. En PSG y en todos lados.