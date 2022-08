Ancelotti, mejor técnico de Europa: no hay dudas pero sí hay debate

Carlo Ancelotti es el mejor entrenador de Europa. Así se lo reconoció la UEFA y para muchos es un 'no importa cuándo lo leas'... pero la opinión puede no ser tan unánime.

El italiano, reciente campeón de LaLiga y de la Champions League en su regreso exitoso a la casa blanca, recibió en Estambul el galardón al mejor DT, lo que era muy esperado en el Viejo Continente pues, ante todo, lo respaldan los resultados.



El italiano dijo que su buen rendimiento tiene un único secreto: "la pasión que siento por este deporte", y en su discurso mencionó a cada uno de sus hijos y nietos en un gran esfuerzo, según dijo, por no olvidarse de nadie. "Trabajo como entrenador pero en el fondo soy una persona", comentó.



Al referirse al ganador del premio al mejor jugador de la UEFA, Karim Benzema, no ahorró elogios: "Karim no solo es un delantero sino que es un fantástico futbolista, tiene la mejor actitud día a día, mejora siempre su conocimiento del juego, somos buenos amigos pero no juega por eso sino porque es el mejor. El fútbol tiene la suerte de ver jugar a Karim", concluyó.



Y mientras iba al escenario, en redes sociales muchos se preguntaban si realmente el mejor entrenador es aquel que gana con nóminas repletas de estrellas o si aquellos que logran los títulos con menos recursos y mucho más esfuerzo deberían ser mencionados también a la hora de los galardones. Algunos siguen pensando que Guardiola, quien supera en títulos a Ancelotti, no es mejor, pero eso todavía está por refrendarse con una Champions League. A Klopp, por mucho que peleó los cuatro títulos en 2021/2022 lo condenó que no ganó los dos premios gordos y así... la discusión es amplia, pero Ancelotti, sin duda fue el mejor del último curso. Sería estéril discutir sobre esa contundente realidad...