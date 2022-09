Carlo Ancelotti sale convencido en Champions: 'va a pasar lo mismo'

Con el fresco recuerdo de la épica que tiñó la decimocuarta Copa de Europa del rey de la competición, un Real Madrid que eliminó con remontadas para la historia a cada favorito que se cruzó en su camino antes de volver a tumbar al Liverpool en una final, inicia un nuevo desafío siendo gran referente, en Glasgow, ante un Celtic que regresa cinco años después a la Champions y en un estadio, Celtic Park, por conquistar.



Firmó victorias en Glasgow el Real Madrid pero nunca en la casa del Celtic. Una sola visita, en los cuartos de final de la Copa de Europa de 1980 y con derrota (2-0) que provocó una de esas remontadas en el Santiago Bernabéu que dan forma a la leyenda. El técnico Carlo Ancelotti habló en conferencia previa al partido que será este martes.

"Va a ser difícil" fueron las primeras palabras de Ancelotti al ser consultado por el rival con el que abrirá la fase de grupos de la UEFA Champions League. "Tanto el Celtic como nosotros llegamos con una buena dinámica. Es un equipo que juega con mucha intensidad, pero estamos preparados para comenzar bien el grupo".



El entrenador del Real Madrid reconoció que su equipo siempre ha sido respetado en la competencia europea y la historia habla por sí sola. Llegan a la temporada 2022/23 a defender el título que le ganaron al Liverpool. "La comenzamos con mucha ilusión, como siempre, aunque nunca se sabe lo que va a pasar. Tenemos que pensar en el grupo, tenemos que pasar, que ganarlo, y luego veremos a ver que pasa después del Mundial".



Ancelotti se refirió al Celtic y mencionó sus fortalezas: "el Celtic no va a cambiar su estilo, ellos juegan al ataque y creo que es normal en su casa. Creo que defendemos muy bien, como equipo tenemos que defender bien y que atacar bien y eso es lo que debemos hacer (...) No es un grupo fácil pero conocemos muy bien a los equipos. Celtic lo esta haciendo muy bien y tenemos que respetarles igual que al Leipzig y al Shakhtar Donestk. En los grupos siempre hay sorpresas".



Finalmente, el entrenador italiano se refirió a otros equipos que le anteponen como favoritos, como el caso de Manchester City, París Saint Germain, Bayern Munich y Liverpool. "No me sorprende que nos pongan tan atrás en las casas de apuestas. Lo veo como una buena señal, el año pasado nos daban aún menos posibilidades en las estadísticas. Este año hemos mejorado, tenemos un poco más... creo que va a pasar lo mismo que el año pasado, vamos a competir hasta el final y ojalá podamos competir hasta la final".



