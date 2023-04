Ancelotti no da por muerto a Chelsea en Champions ‘Hay que sufrir’

Real Madrid venció de manera contundente a Chelsea 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu y se acercó a las semifinales de la Champions League, competencia donde el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti le tiene la medida para ganar.

Sin embargo, la diferencia de dos goles no le terminó de convencer a Carlo Ancelotti, quien en conferencia de prensa dejó ver que la serie está abierta y que aún falta ganar en Londres para poder cantar victoria.



“Para lograr la semifinal necesitamos un partido completo como hemos hecho esta noche. Ha sido sufrido al principio y después el objetivo era tomar ventaja, la hemos logrado, pero estamos seguros de que en Stamford Bridge hay que sufrir. El Chelsea es muy buen equipo, con muy buenos jugadores y hay que luchar otros 90 minutos", dijo de manera clara Carlo Ancelotti.



De igual manera, Ancelotti añadió que Chelsea intentará ir por la victoria sí o sí para poder remontar la serie en su escenario.



"Al final no ha faltado energía, pero estamos satisfechos y pensamos que quedan 90 minutos para repetir este partido en Stamford Bridge. No está acabado todavía, hay que sacrificarse, pero estamos preparados. Satisfechos, solo por hoy, porque el Chelsea lo intentará todo la próxima semana", finalizó Ancelotti.



🫤 A pesar del 2-0, Ancelotti no quiere confianzas para la vuelta y, en cierta medida, es autocrítico por no sentenciar la eliminatoria:



🗣 “Se podía haber hecho mejor”.

🗣 “Pienso que pudimos ampliar la diferencia con uno más”.

🗣 “Tenemos que hacer el mismo duelo en Londres”. pic.twitter.com/sutRGGw9lJ — Afición Deportiva (@Af_Deportiva) April 12, 2023



La vuelta entre Real Madrid y Chelsea se jugará el próximo 19 de abril a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Sin embargo, antes de su duelo decisivo en Champions League tendrá que enfrentar al Cádiz de visitante por LaLiga de España.