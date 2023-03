Ancelotti despedazó a Hazard: ‘No juega porque está Vinicius’

Real Madrid está próximo a enfrentar al Liverpool en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League y buscará en el estadio Santiago Bernabéu sellar su clasificación a la siguiente fase. La serie va 5-2 a favor del merengue y todo parece indicar que podrá mantener su ventaja.





Con respecto a este importante duelo contra Liverpool y los jugadores que puede utilizar, el técnico de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, confirmó que Eden Hazard tiene pocas posibilidades en el equipo y se refirió al brasileño Vinicius Junior, quien es dueño de la posición e inamovible. Además, dijo tener sus roces con el belga.



“Hazard ha sido honesto. No hablamos mucho. Pero esto no es lo más importante. Lo importante es que nos respetamos. Además, no juega porque hay mucha competencia y en esta posición juega un jugador que está aportando mucho que es Vinicius". dijo contundente Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.



De igual manera, al técnico se le fue preguntado por posibles fichajes para la próxima temporada y de los jugadores que necesitaría para mejorar la plantilla, pero no dio muchos detalles y dijo estar dispuesto a aceptar lo que el club le ofrezca.



“Para el próximo año yo cuento con los jugadores que el club me pone a su disposición", finalizó Ancelotti.





Ancelotti responde: ¿es verdad que no se habla con Hazard? 🤔 Y su comparación con los hijos



📡 SEÑAL TV en directo https://t.co/yzqxaRpX9T pic.twitter.com/Mswzbgqfqa — MARCA (@marca) March 14, 2023



El partido entre Real Madrid y Liverpool se disputará este miércoles a las 3 de la tarde de Colombia, donde el club merengue espera dar ese golpe de contundencia al conjunto inglés.