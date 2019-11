Cariñosos elogios de Sarri a Dybala tras su golazo contra el Atlético

Maurizio Sarri, técnico del Juventus Turín, se rindió este martes ante el argentino Paulo Dybala, que le dio un triunfo 1-0 a los turineses contra el Atlético Madrid con un golazo de falta directa en la Liga de Campeones, y le definió como "un campeón".

"Paulo es un campeón. Está viviendo un momento positivo y está haciendo la diferencia", afirmó un satisfecho Sarri al acabar el partido del Juventus Stadium, en declaraciones a la cadena italiana "Sky Sport".



Dybala firmó un gol de falta directa pese a no tener ángulo este martes y le dio al Juventus la primera posición matemática en el grupo D de la Copa de Europa, con una jornada de antelación.



Su prestación iluminó a un Juventus en el que el portugués Cristiano Ronaldo no brilló, tras perderse el último partido por unos problemas en una rodilla. "No sé cómo está su rodilla, todavía no he hablado con él. Físicamente le vi bien, en el tramo final trató de ayudarnos en defensa, bajando en zonas bajas del campo. Significa que físicamente tiene energías", declaró.



El preparador italiano elogió al Juventus por disputar un partido sólido, especialmente en la primera mitad, pese al desgaste de energías realizado el sábado para ganar al Atalanta en la Serie A. "Hemos hecho un partido de gran esfuerzo, es normal cuando el nivel de los rivales es alto.



Tuvimos un bajón en el tramo final, pero fue porque en la Serie A gastamos muchas energías para poder ganar", afirmó. "En Europa hemos logrado la clasificación a octavos con un buen camino. Y hoy jugamos una gran primera mitad", agregó.