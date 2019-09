Atención: así se jugará la segunda fecha de la Champions League

El mes de octubre comenzará con la segunda jornada de la Uefa Champions League. El martes 1 se jugarán los partidos de los grupos A, B, C y D y allí el Real Madrid, de James Rodríguez, recibirá al Club Brujas, mientras que el Galatasaray, de Falcao García, será local contra el PSG. Aquí puede ver la programación completa y los horarios.

Martes 1 de octubre de 2019

Estadio Santiago Bernabéu - Madrid

Real Madrid 11:55 Club Brujas – Grupo A



Estadio San Siro - Milán

Atalanta 11:55 Shakhtar Donetsk – Grupo C



Estadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi - Estambul

Galatasaray 14:00 PSG– Grupo A



Estadio del Tottenham - Londres

Tottenham 14:00 Bayern Múnich - Grupo B



Stadion Rajko Mitić - Belgrado

Estrella Roja 14:00 Olympiacos – Grupo B



Stadium City of Manchester - Manchester

Man. City 14:00 Dinamo Zagreb - Grupo C



Juventus Stadium – Turín

Juventus 14:00 Leverkusen – Grupo D



Stadion Lokomotiv - Moscú

Lokomotiv Moscú 14:00 Atlético de Madrid – Grupo D

Miércoles 2 de octubre de 2019



Estadio KRC Genk Arena - Genk

Genk 11:55 Napoli – Grupo E



Estadio Eden Arena - Praga

Slavia Praga 11:55 Dortmund - Grupo F



Estadio Anfield – Liverpool

Liverpool 14:00 Salzburg – Grupo E



Estadio Camp Nou - Barcelona

Barcelona 14:00 Internazionale – Grupo F



Estadio RB Arena - Leipzig

Leipzig 14:00 Lyon – Grupo G



Estadio Saint Petersburg - San Petersburgo

Zenit 14:00 Benfica – Grupo G



Estadio Pierre Mauroy Villeneuve - d'Ascq

Lille 14:00 Chelsea – Grupo H



Estadio Camp de Mestalla - Valencia

Valencia 14:00 Ajax – Grupo H