Champions League ya tiene calendario de partidos de la fase de grupos

Confirmado el calendario de partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022/2023. Desde el próximo 6 de septiembre, y hasta el 2 de noviembre, 32 equipos lucharán por avanzar a las rondas eliminatorias y continuar el camino a la gran final, que se disputará en Estambul, Turquía, el 10 de junio de 2023.



Este es el calendario oficial de la UEFA, para la fase de grupos de la Champions League:



Primera jornada:



Martes 6 septiembre



Grupo E

11:45 a.m. Dinamo Zagreb (CRO) - Chelsea (ING)

2:00 p.m. Salzburgo (AUT) - Milan (ITA)



Grupo F

2:00 p.m. Celtic (ESC) - Real Madrid (ESP)

2:00 p.m. RB Leipzig (ALE) - Shakhtar Donetsk (UCR)



Grupo G

11:45 a.m. Borussia Dortmund (ALE) - Copenhague (DIN)

2:00 p.m. Sevilla (ESP) - Manchester City (ING)



Grupo H

2:00 p.m. Paris Saint Germain (FRA) - Juventus (ITA)

2:00 p.m. Benfica (POR) - Maccabi Haifa (ISR)



Miércoles 7 septiembre



Grupo A

11:45 a.m. Ajax (HOL) - Rangers (ESC)

11:45 a.m. Eintracht Frankfurt (ALE) - Sporting (POR)



Grupo B

2:00 p.m. Atlético de Madrid (ESP) - Porto (POR)

2:00 p.m. Brujas (BEL) - Bayer Leverkusen (GER)



Grupo C

2:00 p.m. Barcelona (ESP) - Viktoria Pilzen (RCH)

2:00 p.m. Inter (ITA) - Bayern Múnich (ALE)



Grupo D

2:00 p.m. Napoli (ITA) - Liverpool (ING)

2:00 p.m. Tottenham Hotspur (ING) - Olympique de Marsella (FRA)



Segunda jornada:



Martes 13 septiembre



Grupo A

2:00 p.m. Liverpool - Ajax

2:00 p.m. Rangers - Napoli



Grupo B

2:00 p.m. Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid

2:00 p.m. Porto -Brujas



Grupo C

11:45 a.m. Viktoria Pilzen - Inter

2:00 p.m. Bayern Múnich - Barcelona



Grupo D

11:45 a.m. Sporting - Tottenham

2:00 p.m. O. Marsella - Eintracht Frankfurt



Miércoles 14 septiembre



Grupo E

11:45 a.m. AC Milan -Dinamo Zagreb

2:00 p.m. Chelsea - Salzburgo



Grupo F

11:45 a.m. Shakhtar - Celtic

2:00 p.m. Real Madrid - RB Leipzig



Grupo G

2:00 p.m. Manchester City - Dortmund

2:00 p.m. Copenhague - Sevilla



Grupo H

2:00 p.m. Juventus - Benfica

2:00 p.m. Maccabi Haifa - PSG



Tercera jornada



Martes 4 octubre



Grupo A

2:00 p.m. Liverpool - Rangers

2:00 p.m. Ajax - Napoli



Grupo B

2:00 p.m. Porto - Bayer Leverkusen

2:00 p.m. Brujas - Atlético de Madrid



Grupo C

11:45 a.m. Bayern Múnich - Viktoria Pilzen

2:00 p.m. Inter - Barcelona



Grupo D

11:45 a.m. O. Marsella - Sporting

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt - Tottenham



Miércoles 5 octubre



Grupo E

11:45 a.m. Salzburgo - Dinamo Zagreb

2:00 p.m. Chelsea – AC Milan



Grupo F

11:45 a.m. RB Leipzig - Celtic

2:00 p.m. Real Madrid - Shakhtar



Grupo G

2:00 p.m. Manchester City - Copenhague

2:00 p.m. Sevilla - Dortmund



Grupo H

2:00 p.m. Juventus - Maccabi Haifa

2:00 p.m. Benfica - PSG



Cuarta jornada



Martes 11 octubre



Grupo E

2:00 p.m. Dinamo Zagreb - Salzburgo

2:00 p.m. Milan - Chelsea



Grupo F

2:00 p.m. Shakhtar - Real Madrid

2:00 p.m. Celtic - RB Leipzig



Grupo G

11:45 a.m. Copenhague - Manchester City

2:00 p.m. Dortmund - Sevilla



Grupo H

11:45 a.m. Maccabi Haifa - Juventus

2:00 p.m. PSG - Benfica



Miércoles 12 octubre



Grupo A

11:45 a.m. Napoli - Ajax

2:00 p.m. Rangers - Liverpool



Grupo B

11:45 a.m. Atlético de Madrid - Brujas

2:00 p.m. Bayer Leverkusen - Porto



Grupo C

2:00 p.m. Barcelona - Inter

2:00 p.m. Viktoria Plzen - Bayern Múnich



Grupo D

2:00 p.m. Tottenham - Eintracht Frankfurt

2:00 p.m. Sporting - Marsella



Quinta jornada



Martes 25 octubre



Grupo E

11:45 a.m Salzburgo - Chelsea

2:00 p.m. Dinamo Zagreb – AC Milan



Grupo F

2:00 p.m. Celtic - Shakhtar

2:00 p.m. RB Leipzig - Real Madrid



Grupo G

11:45 a.m. Sevilla - Copenhague

2:00 p.m. Dortmund - Manchester City



Grupo H

2:00 p.m. PSG - Maccabi Haifa

2:00 p.m. Benfica - Juventus



Miércoles 26 de octubre



Grupo A

2:00 p.m. Napoli - Rangers

2:00 p.m. Ajax - Liverpool



Grupo B

11:45 a.m. Brujas - Porto

2:00 p.m. Atlético - Bayer Leverkusen



Grupo C

11:45 a.m. Inter - Viktoria Pilzen

2:00 p.m. Barcelona - Bayern Múnich



Grupo D

2:00 p.m. Tottenham - Sporting

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt - O. Marsella



Sexta jornada:



Martes 1 noviembre



Grupo A

2:00 p.m. Liverpool - Napoli

2:00 p.m. Rangers - Ajax



Grupo B

11:45 a.m. Porto - Atlético de Madrid

11:45 a.m. Bayer Leverkusen – Brujas



Grupo C

2:00 p.m. Bayern - Inter

2:00 p.m. Viktoria Pilzen - Barcelona



Grupo D

2:00 p.m. Sporting - Eintracht Frankfurt

2:00 p.m. Marsella - Tottenham



Miércoles 2 noviembre



Grupo E

2:00 p.m. Chelsea - Dinamo Zagreb

2:00 p.m. AC Milan - Salzburgo



Grupo F

11:45 a.m. Real Madrid - Celtic

11:45 a.m. Shakhtar - RB Leipzig



Grupo G

2:00 p.m. Manchester City - Sevilla

2:00 p.m. Copenhague - Dortmund



Grupo H

2:00 p.m. Juventus - PSG

2:00 p.m. Maccabi Haifa - Benfica