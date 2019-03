Dortmund, por el milagro en Champions: recibe al Tottenham de Sánchez

Borussia Dortmund recibe este martes, a las 3:00 p.m. a Tottenham, con Dávinson Sánchez, por el partido de vuelta de la Champions League, en los octavos de final del torneo. El conjunto inglés va arriba en el marcador por un resultado de 3-0, que consiguió en el partido de ida y que lo tiene con un pie en los cuartos de final de la Champions.

Dávinson Sánchez viene de tener un mal fin de semana con Tottenham frente a Arsenal, por la Premier League. Sin embargo, el colombiano estaría en el once inicial de Pochettino, que le ha brindado el apoyo al central cafetero.



En el partido de ida, Son, Llorente y Vertoghen fueron los autores de los goles que mantienen a los ingleses con el resultado a favor. Por su parte, Dortmund no viene bien y perdió en la Bundesliga por 2-1 contra Augsburgo y empieza a alejarse de Bayern Múnich, en la parte alta de la liga.



"No diré que somos uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones, pero pienso que hemos mostrado en algunos partidos, como frente al Real Madrid y el Barcelona, que podemos batir a los grandes equipos", dijo Harry Kane, jugador inglés.

Alineaciones probables:



Borussia Dortmund: Burki; Achraf, Zagadou, Akanji, Diallo; Delaney, Witsel; Sancho, Reus, Guerreiro; Götze.



Tottenham: Lloris; Foyth, Davinson Sánchez, Alderweireld; Aurier, Wanyama, Sissoko, Vertonghen, Eriksen; Son, Kane.



Hora: 3:00 p.m. (Colombia)



Estadio: Signal Iduna Park (Alemania)