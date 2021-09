¡Desastre del Barcelona! Benfica gustó y goleó a los catalanes

Barcelona volvía a un escenario que le traía malos recuerdos. Pues en el estadio Da Luz salió goleado 8 a 2 por el Bayern. Esperaban algo distinto con el Benfica, pero, el cuadro portugués tomó las riendas y goleó 3 a 0 al cuadro español.



Barcelona llegó entre las cobijas y el descuido al campo del Benfica. Pues los portugueses sacaron provecho del posicionamiento en la mitad de la cancha del tridente defensivo de Koeman, jugada a espaladas de ellos y Darwin Núñez llegó por la banda para encarar y marcar el primero de las águilas.



En adelante, Barcelona se hizo con la posesión de la pelota, manteniéndola por el primer tiempo, pero sin lograr traducir esa superioridad desde el marcador, factor que complicó a los de Koeman. El último tercio de la cancha no fue el mejor para los españoles, Depay y de Jong no encontraban los caminos, teniendo a Pedri con la labor de enganche, ubicado a espaldas de ellos.



El juego de los portugueses empezó a imponerse, por encima de la iniciativa del Barcelona, que empezó a caer en el desespero, tratando de aumentar su volumen en ataque y definición. El apuro hizo que las líneas del cuadro culé se adelantaran, dejando los espacios precisos para que Benfica tomara las riendas en ataque del partido, pese a no mantener un porcentaje alto de la posesión del balón.



El segundo del Benfica sería de Rafa Silva, que aprovechó un rebote con el arco solo, tras una jugada que arrancó por la banda, espacio libre de la defensa del Barcelona y atajó primero Ter Stegen, sin poder llegar al segundo balón.



La noche llegó rápido para Barcelona, pues una mano de Serginho Dest, que el árbitro no vio con claridad, el VAR se la señaló. Darwin Núñez tomó el balón y engañó a Ter Stegen. Sin puntos queda el Barcelona, dos salidas dos derrotas en un grupo que Bayern y Benfica lideran, por el momento. La próxima salida de los de Koeman será contra el Dinamo de Kiev.