¡Bayern no sufrió la pandemia! Este 2020 firmó la friolera de 86 goles

Verlos venir es presentir lo inevitable. Se bajan del bus, apenas hablan antes de ir a la cancha, saben exactamente lo que deben hacer, no dudan, hacen lo suyo en el campo, se abrazan sin sobreactuarse y al final se palmean la espalda sin alardear. Es otro día en la oficina. Excepto porque lo que acaban de hacer es una genialidad: son finalista de Champions League.

Bayern Múnich tiene esa cabeza fría siempre, en la derrota, que casi siempre es una sorpresa, y muy especialmente en la victoria. Nunca se les oyó quejarse por la suspensión del fútbol, jamás fueron tendencia por entrenar en casa -que era su trabajo, después de todo-, volvieron a las canchas antes que todo el mundo fieles a su estilo, sin sobresaltos porque siempre estuvieron listos. Escuela alemana, sin mucho más que agregar.



Pero resulta que lo que ha hecho el club bávaro en este 2020, el año oscuro del coronavirus covid-19, ha rayado peligrosamente en la perfección: en 8 meses contabiliza 24 partidos ganados (solo una derrota y un empate) y ha marcado la friolera de 86 goles. Se dice fácil pero es marcar una media de 3,3 tantos por juego. ¿Fácil?



No hacen falta tridentes cuando todos los soldados sienten que la tarea es propia. Por que sí, se sabe que Lewandowski es el hombre, el referente en el área rival, pero el polaco se reportó 25 veces, lo que ya es brutal en seis meses de competencia, y con todo es solo el 29 por ciento del total de anotaciones.



Para alardear, ahora sí, con el equilibrio, vale decir que solo se recibieron 23 tantos en contra, menos de 0,8 por juego. Porque cuando defienden, también les duele igual a todos.



Que sí, que el Bayern ha ganado los diez partidos de la Champions League esta temporada, igualando su propio récord (2012 / 13–2013 / 14) y el del Real Madrid (2013 / 14–2014 / 15) en sucesivas victorias desde que dejó de llamarse Copa Europa.



Que será muy difícil un partido de 10 puntos a tan alta exigencia como el 8-2 contra el FC Barcelona en cuartos de final, la mayor goleada en la historia de la Champions y la primera vez que el Barça encajó seis goles o más en un partido europeo. "Es distinto del 7-1 (contra Brasil porque no tuvimos tanto dominio del partido entonces, lo que hemos hecho es brutal", decía Müller tras aquella paliza que se está pagando con un cisma del que puede no salvarse ni Messi.



Ya, sin contar la final de este domingo contra PSG, el 2020 que para muchos ha sido una condena, para el Bayern es de antología. Y la mejor parte es que aun no termina de escribirse la historia...