Bayern y James vs. Liverpool: la Champions o la vida para los alemanes

El Bayern Múnich llega en horas altas a su primer gran reto de la temporada europea, este miércoles (3:00 p.m. hora colombiana). Se trata del partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool en su propio estadio tras haber empatado sin goles en la ida en Anfield Road.



Cuando se conoció el emparejamiento de octavos, el estado de forma del Bayern hacía temer lo peor frente a los dirigidos por Jürgen Klopp. Inmediatamente antes de la ida, el entrenador del Bayern, Niko Kovac, dijo que el principal problema de su equipo era que estaba encajando "muchos goles baratos".



Justamente el duelo en Anfield Road revertió esa tendencia con una mejor actitud defensiva, liderado por Javi Martínez que desde ese compromiso ha recuperado su titularidad en el centro del campo.



Desde entonces, el Bayern ha conquistado el liderato de la Bundesliga en donde había tenido al Borussia Dortmund desde finales de septiembre.



En los últimos dos partidos el equipo ha marcado 11 goles -cinco al Borussia Mönchengladbach a domicilio y seis en casa al Wolfsburgo- y ha encajado sólo uno. Las discusiones sobre Kovac y sobre la planificación de la plantilla han cesado, al menos de momento, y el Bayern llega al duelo lleno de confianza con la consciencia de que el 0-0 de la ida implica cierto peligro pero sabiendo también que una victoria en casa, por cualquier marcador, represente el pase a cuartos.



En el renglón de las preocupaciones la principal es la baja por sanción de Joshua Kimmich, un jugador clave para Kovac y que ha jugado todos los partidos oficiales de la temporada. Un candidato para reemplazarlo en el lateral derecho es el brasileño Rafinha, que en los últimos dos compromisos ha jugado en la banda izquierda por una lesión de la que ya se ha recuperado David Alaba.



Otra opción sería desplazar a Jerome Boateng a la banda derecha y que Niklas Süle y Mats Hummels formasen la pareja de centrales. En el centro del campo, además de Javi Martínez, se espera de titulares a Thiago Alcántara y James Rodríguez. Una alternativa adicional es Leon Goretzka, que en la ida fue baja de lesión y que luego no ha vuelto a la formación titular porque los otros han hecho méritos para mantenerse en su puesto.



Un argumento a favor de Goretzka mañana, sin embargo, sería su versatilidad que lo hace valioso en el trabajo defensivo ante un equipo como el

Liverpool, altamente peligroso en los contragolpes.



Adelante, puede regresar Kingsley Coman, quien jugaría por la izquierda mientras que Serge Gnabry ocupará seguramente la banda derecha, ante las bajas de Arjen Robben, por lesión, y Thomas Müller, por sanción. La alternativa a Coman sería Franck Ribery quien en el último partido ante el Wolfsburgo hizo tres pase para gol en menos de diez minutos.



Naturalmente, buena parte de las esperanzas ofensivas del Bayern están depositadas en Robert Lewadowski, que ha marcado ocho goles en los siete partidos disputados hasta ahora en la Liga de Campeones. A Lewandowski -que ha marcado 23 goles en los 25 partidos que ha jugado en la máxima competición de clubes europea- se le ha reprochado sin embargo que en instancias decisivas baja su rendimiento habitual y muchos esperan que en esta ocasión se sacuda de esa imagen.



Kovac ha intentado fortalecer la autoridad de Lewandowski dentro de la plantilla convirtiéndolo en tercer capitán, por detrás de Manuel Neuer y Thomas Müller.



Liverpool, ante un reto europeo mayúsculo



Liverpool está entre luchar por el título de Premier League, que se le escapa desde hace 30 años, o concentrarse en la Champions.



Los ingleses son los actuales subcampeones de la competición europea y su estatus como cinco veces campeón del trofeo no parece ofrecer ningún indicio de que vayan a tirar la máxima competición continental.



A priori, no. Es obvio que el Liverpool no va a salir a perder contra el Bayern de Múnich. Ya este fin de semana Jürgen Klopp rotó a piezas clave en el medio como Jordan Henderson, retiró antes del final a Georginio Wijnaldum y, por precaución, sacó del campo a Trent Alexander-Arnold, cuya participación está en duda por un problema muscular.



Sin embargo, el tridente de arriba, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, fue inamovible desde el inicio del encuentro ante el Burnley hasta el pitido final. Klopp no puede rotar, porque el técnico alemán se juega el título en cada partido.



Desperdiciada la ventaja de siete puntos con la que contaban los 'Reds', el Manchester City les ha arrebatado la condición de líderes y les ha puesto contra las cuerdas. A falta de ocho jornadas para el cierre de temporada, cualquier error del club de Anfield les puede condenar a vivir una repetición de lo ocurrido en la campaña 2013/2014, la del famoso resbalón de Steven Gerrard y el gol de Demba Ba.



Los ecos de los posibles beneficios de una eliminación este miércoles ya resuenan en Merseyside y el primero en ponerle voz ha sido el egipcio Salah. "Voy a ser sincero, la competición más prestigiosa para mí es la Liga de Campeones, pero el sueño de toda la ciudad y del club es la liga. Estaré feliz de sacrificar mi sueño por el suyo, pero sería genial ganar las dos y es lo que intentaremos", explicó Salah.



Como jugador no puede despreciar públicamente una competición de tal entidad como la 'Champions', pero en sus palabras se apreció esa sensación de que si hay que elegir una, la Premier es prioritaria.



Y es que mientras que el City tiene prácticamente asegurada su presencia en cuartos de final y sigue aún vivo en la FA Cup (Copa de Inglaterra), al

Liverpool solo le quedan dos balas y un calendario menos descargado.



Los 'Reds' visitarán en las próximas jornadas a Fulham, Southampton, Cardiff City y Newcastle United, mientras que recibirán en Anfield a Tottenham Hotspur, Chelsea, Huddersfield Town y Wolverhampton Wanderers. Todo indica que, para optar al título, tendrán que ganarlo todo o casi todo.



El año pasado, con el foco puesto en la final de Kiev que cedieron ante el Real Madrid, el Liverpool perdió dos de sus últimos nueve partidos, empatando, además, tres encuentros. En total, 15 puntos de 24 posibles; un botín que puede no ser suficiente esta campaña.



La plantilla, más compacta, experimentada y profunda, incita a pensar que pueden seguir vivos en Europa e Inglaterra; la cabeza, que ceder en Múnich, a la larga, puede ser una victoria.



Alineaciones probables



Bayern Múnich: Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, James, Ribery (ou Coman) - Lewandowski. Entrenador: Niko Kovac



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Keita - Salah, Mané, Firmino. Entrenador: Jurgen Klopp



Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Estadio: Allianz Arena

Hora: 3:00 p.m. hora colombiana