¡Bayern Múnich, justo campeón de Champions League! Hasta PSG sucumbió

La justicia del fútbol, que existe y en días como hoy premia, puso La Orejona en las manos del que más lo mereció: Bayern Múnich de Alemania.





El equipo bávaro se impuso por 1-0, uno de esos marcadores que nos e compadece con el dominio del rival, especialmente en el complemento.



Un gol de Coman puso el moño a una campaña sin mancha, un equipo invicto en 11 partidos, un máquina que esta vez pudo no ser el tren bala de antaño pero que sí dominó y mereció como nadie más el título de la Champions. Con la autoridad alemana de siempre, faltarían goles pero no fútbol.



Al comienzo era un partido como quería Bayer al inicio, ocupando espacios mejor que el rival, disparando al arco con todas sus unidades pero con más ubicación que vértigo, mientras PSG se acercaba en un tiro libre buscado por Mbappé a los 8 minutos, el primero que se atrevía a superar la línea media del campo.



Poco a poco eran los franceses los que iban tomando iniciativa, metiendo miedo con un Mbappe indescifrable y teniendo su primera gran ocasión a los 18, un espacio que le abrieron por derecha a Neymar y allí sería Neuer quien tendría que salir a su encuentro para taparle el ángulo con todo su cuerpo.



Y al frente Bayern no aflojaba y en una espectacular de media vuelta de Lewandowski, en el primer centro del partido que lo encontraba libre, estrellaba la pelota en el palo a los 21 minutos.



La respuesta del PSG era una cabalgata de Neymar al arco, descargue en Herrera y este, sin mirar, habilitaba a Di María, cuyo remate se iba a las nubes cuando Neuer parecía vencido. Una pena.



Perdería su primer hombre el Bayern a los 24, Boateng por lesión, y con Sule en el campo se anticipaba un sufrimiento más con la movilidad parisina por las puntas. Y se ganaba la amarilla Davies. La fiesta, de nuevo, la hacía PSG con sus extremos.



Pero estaba Lewandowski, quien atrapaba un centro al área y obligaba a Keylor Navas a justificar la decisión de Tuchel de ponerlo, probablemente todavía lesionado: aguantó, contuvo el remate y en el rebote trajo la paz a su terreno.



Sobre el cierre fue PSG el que tuvo la opción clarísima de abrir la cuenta, en una indecisión en la definición de Mbappé que resolvió Neuer, y entonces por fin Gnbary tendría la suya, aunque la pelota la interceptó a tiempo el impecable Navas.



La primera polémica llegaría justo a los 45, una posible falta a Coman en el área que, para el VAR, no era penalti. Y parecía que sí. Debate era lo único que le faltaba a un gran primer tiempo, bien planteado y bien jugado, con equipos ambiciosos y una concentración profunda que al final fue la única explicación del 0-0.



Para el complemento, después de los empujones y la muestra innecesaria de testosterona, Bayern se fue haciendo con la pelota hasta encontrar la manera de hacer daño.



Kimmich sorprendió con un pase al lado opuesto directo a la cabeza de Coman y entonces sí su revancha, golazo de cabeza, premio a una jugada bien tejida y a los 59 minutos la final tenía sabor alemán. Kimpembe salvaría una nueva aproximación que hubiera resuelto la final y sobre la raya Thiago Silva la sacaba de la raya a un nuevo intento de Coman.



Suerte que el propio Bayern desaceleraba pues PSG no hacía pie. Apenas sobre los 69 encontró una ilusión de empate, tremendo túnel de Di María sobre Alaba y en la habilitación a Marquinho salvaba quién sino, Neuer con sus infalibles piernas. Otra vez Mbappé inquietaba a los 72 en una gran excursión que acabó en posible penalti inexistente sobre él… le faltó más carácter en la llegada, la verdad.



Y el tiempo se fue haciendo aliado de la causa roja, con Neymar bien controlado en una marca alternada y, en consecuencia, la magia del PSG operando solo al 50 por ciento o menos. Sí, lo tuvo de nuevo el empate Mbappé, salida con neymar y de frente al arco ya el brasileño no pudo: pelota afuera, se fue el título.

​

Bayern Múnich fue campeón justo, impecable, merecido. La Orejona está ahora en las mejores manos y sigue vestida de rojo. En el año atípico de la pandemia, la historia dirá que, como nunca, ganó el mejor equipo de Europa.