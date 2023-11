Dávinson y Galatasaray lucharon, pero Bayern tiene a Kane: partidazo

Fútbol, el deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania, como decía Gary Lineker, en un nuevo capítulo, ahora en Champions League.

Era un partidazo de Galatasaray en la casa de Bayern Munich, una batalla de Dávinson Sánchez, una historia tan distinta de lo que fue por culpa de Harry Kane: ganaron los locales 2-0 con un doblete del inglés.

​

Resulta una pena tanto esfuerzo en esa primera etapa, en la que con mucha valentía e inteligencia, los turcos amarraron a las estrellas del Bayern y les bloquearon todos los caminos al arco: cada vez que quisieron Kane, Upamecano, Sané y Musiala se estrellaron con una barrera como el colombiano, impasable por arriba, y el uruguayo Muslera, firme bajo los tres palols.

​

Pero el de enfrente seguía siendo el Bayern y sostener ese rendimiento era complicado, más cuando Kane se encendía.



Eso sí, hay que decir que lo tuvo Galatasaray en una asistencia de Icardi a Torreira que iba a ser un golazo, pero pillaron al argentino levemente adelantado en el VAR.



Esa fortuna que les faltó a los turcos le sobró a Kane a los 80 minutos, cuando Kimmich le puso un centro al área impecable que el goleador no erró. Lo miraron en las cámaras una y otra vez y lo validaron dos veces... sí, en una de esas decisiones raras, lo validaron primero, lo revisaron antes del saque desde el medio, y volvieron a darlo. Las cosas del VAR...



Y entonces, con Galatasaray jugado por el empate, Kane remató a los 86: la tejió el británico, se la propuso a Muller, apareció a la espalda de Dávinson cuando volvió lento y gol. No perdona el ex compañero goleador al zaguero, no hay redención ahora que parece haber encontrado su lugar en el mundo el 'ciudadano'.

​

Para rescatar a los turcos apareció Bakambu a los 90+3 para castigar la lentitud en el regreso de los alemanes y dejar la cuenta 2-1, con emociones hasta el mismísimo pitazo final. Un partidazo digno de Champions.

​

Ahora Bayern reina en el grupo A con 12 puntos de 12 en juego y está en octavos de final, mientras el resto se juega el pellejo: Kobenhav, que le remontó a Manchester United y lo mandó a la cola de la zona (3), empata en 4 unidades con Galatasaray. El segundo cupo está por decidirse.