Alemanes, muy vivos: Bayern batalló y eliminó con lo justo a Arsenal

Nadar y nadar y ahogarse en la orilla. Esa parece ser la historia del Arsenal, que no pudo lograr el batacazo y se despidió de la Champions League tras perder 1-0 contra Bayern Munich en la revancha de los cuartos de final.

Fue un primer tiempo perfectamente atípico, en el que nadie tenía el arrojo de correr un riesgo, especialmente el local, que en vez de sentirse motivado parecía demasiado presionado por su propia afición.



Un par de aproximaciones de Harry Kane en el arranque fueron respondidos por un par de intentos de Martinelli antes de la primera media hora, hasta que el Arsenal pareció acelerar un poco más al cierre y así Havertz tuvo en un cabezazo una ocasión más clara. Demasiadas precauciones, qu se traducían en un pobre espectáculo.



Pero el complemento anunciaba otra cosa: en el primer minuto Goretzka estrellaba el cabezazo en el travesaño y Guerreiro repetía el remate al palo en el rebote. ¡Qué salvada para los británicos!



Y era solo el preámbulo de lo que vendría, una de esas jugadas made in Bayer: salida por banda, centro al área y multitud de opciones para definir, la mejor Kimmich, quien demostró que es mejor llegar que estar y metió un cabezazo inatajable que enloqueció a los suyos, a los 63 minutos.



Lo que sí no es típico es que después de eso no fuera con voracidad el local el segundo sino que prefiriera refugiarse y cuidar el gol que lo ponía en semifinales. Y claro, se fue encima Arsenal y lo buscaron Dier, Gabriel Jesus, Odegaard y Havertz sobre el final en un enredo en marca de los alemanes, pero ya no habría mucho más tiempo.



¿El jugo de 11 contra 11 en el que siempre ganan los alemanes? Por esta vez sí. Avanzan los de Tuchel y Kane se ilusiona con un título... uno de Champions no estaría nada mal.