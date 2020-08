Míralo bien, Barcelona: Hansi Flick, el genio que desnudó tus miserias

Cuando baja la espuma de la victoria emergen los verdaderos héroes, los que lejos de los focos construyen la estrategia, examinan al enemigo, encuentran una estrategia y se desvelan esperando que en la cancha resulte cierto su pálpito... como si eso fuera posible al hablar de fútbol. Y sí que lo es. La prueba se llama Hansi Flick.

Mientras a las portadas van Muller, Lewandowski, el morbo de Coutinho, el poderío en pleno del Bayern Múnich, semifinalista de la Champions League, tras bambalinas sonríe, entre sus canas, el discreto entrenador alemán.



Lo suyo, en definitiva, es la planeación. Fue Hans-Dieter Flick el genio detrás del tetracampeonato de Alemania en el Mundial Brasil 2014, pues como asistente de Joachim Löw, era el encargado de coordinar la estrategia y táctica teutona, esa que, de ninguna manera, permite que algo pase por casualidad.



Era el jefe directo de los coordinadores defensivos y ofensivos de la Mannschaft desde el 2006, el hombre que descifró al 'enemigo' en el subcampeonato de la Euro 2008, en el tercer lugar del Mundial Sudáfrica 2010, en la semifinal de la Euro 2012, el que planeó con detalle el 7-1 contra Brasil en la Copa Mundo y luego, a base de análisis y largas jornadas de video, supo cómo neutralizar a Lionel Messi en la final del Maracaná. Lo que hizo en el reciente 8-2 de cuartos de final de Champions League fue, en realidad, un repaso.



¿Y cómo es que llega al Bayern? Después de Brasil fue director deportivo de la selección hasta 2019 y volvió a su casa, a donde como jugador completó 104 partidos, el sitio del que nunca se fue. No llegó en paracaídas para tomar las riendas en medio de la urgencia del despido de Niko Kovac pues ya estaba ahí. Después, cuando fue ratificado, a nadie sorprendió. Lo tenía todo para el cargo.



"El Bayern cuenta con un técnico capaz de enriquecer al equipo tácticamente. Con Flick se juntan de forma formidable la planificación y el fortalecimiento estratégico, algo actualmente muy necesitado en el vestuario del Allianz Arena", decía en aquel momento la página de la Bundesliga. Y para verdades, los títulos: a pesar de la pausa obligada por la pandemia, no perdió nunca el norte, a distancia trabajó de manera asombrosa con la plantilla y, como consecuencia, se coronó campeón de la Liga y la Copa 2019/2020. De nuevo, lo que se esperaba.



Flick llegó a ese camerino del Bayern con un conocimiento profundo de cada uno, después de todo, bajo su tutela en la Selección Alemana surgieron jugadores formados por el Bayern como Jerome Boateng, Thomas Müller, Manuel Neuer y Joshua Kimmich, todos los que hicieran trizas al Barcelona en Lisboa.



Y es así como su manera de llevar al Bayern a la semifinal de Champions parece tan natural. Es fruto de su dedicación, de su disciplina, tan alemana, de su seriedad. Al trabajar con Low en aquel Mundial de Brasil, estuvo en el camerino el día que el jefe les dijo, en medio del triunfo 7-1: "El juego aún no ha terminado. Si veo a alguien bromeando con los brasileños lo cambio de inmediato... Estamos comenzando de nuevo 0:0 y también queremos ganar la segunda mitad". Flick lo aplicó este viernes: su equipo ganó 8-2.