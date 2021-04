Bayern y el sufrimiento tras la eliminación: se avecina un 'revolcón'

El Bayern, tras quedar por fuera de la Liga de Campeones pese a la victoria por 0-1 ante el PSG, se encuentra ahora entre la resaca de la eliminación y el reto de una renovación en la que hay muchos interrogantes, empezando por el futuro del entrenador Hansi Flick.

La incógnita en torno a Flick tiene dos componentes. Por un lado su conflicto con el director deportivo Hasan Salihamidzic es algo ya imposible de ocultar. Por otra parte, se sabe que Flick es uno de los principales candidatos a suceder a Joachim Löw como seleccionador alemán. Los dos factores, pese a que Flick tiene contrato en vigor al que permanente alude el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, podrían llevar a una ruptura.



La manera como se dio la eliminación, en el partido de vuelta el Bayern no pudo llenar el banquillo de suplentes, le da la razón a Flick acerca de que se necesitaba una plantilla más amplia. También es cierto que hubo bajas -como la de Robert Lewandowski o Leon Goretzka- que son prácticamente imposibles de compensar plenamente y el que sus lesiones hayan llegado en mal momento de la temporada tiene que ver también con la mala suerte.



Flick tiene el crédito de haber ganado seis títulos en su primera temporada. En esta tiene la Bundesliga a tiro con cinco puntos de ventaja sobre el Leipzig. El tema es el futuro inmediato y su relación con Salihamidzic que muchos consideran irreparable.



Tres salidas



Al final de esta temporada al menos tres jugadores que han marcado época en el Bayern dejarán el club. Con David Alaba no se llegó a un acuerdo por la renovación por sus pretensiones económicas. Javi Martínez y Jerome Boateng terminan contrato y no hay planes de renovación. Se trata de tres jugadores que ganaron en dos ocasiones el triple.



De los veteranos de 2013 solo quedaran Manuel Neuer y Thomas Müller. En ese sentido, se puede hablar de un corte importante en la historia del Bayern. Aunque probablemente la marcha de Alaba sea la que más peso tenga la que más conflicto ha generado es la de Boateng a favor de cuya continuidad Flick se había expresado abiertamente.



Salihamidzic, por su parte, hizo pública la decisión de no hacerle una oferta a Boateng justo antes del primer partido contra el PSG, lo que no contribuyó a apaciguar los espíritus. Es cierto que con la llegada de Dayot Upamecano el Bayern tendrá para la próxima temporada un central de garantías que puede ocupar la posición de Boateng.



El otro miembro de la pareja de centrales, ante la marcha de Alaba, puede ser Lucas Hernández que al fin podría jugar de manera continua en su posición predilecta. Además están Niklas Süle y Tanguy Nianzou como alternativas. La pareja de centrales Boateng-Alaba, que fue la de la temporada del sextete, surgió como fórmula de urgencia ante las lesiones de Lucas y Süle que, al comienzo de la temporada, eran considerados titulares.



Kahn por Rummenigge



En la cúpula, al terminar este año, habrá también un relevo que abrirá seguramente una era en el Bayern. Karlheinz Rummenigge dejará su puesto en la presidencia del Consejo Directivo, que será ocupado por Oliver Kahn, que lleva un año familiarizándose con la estructura del club para asumir esa tarea.



Kahn y Salihamidzic, como jugadores, ganaron la Liga de Campeones juntos en 2001. Eso no implica que Kahn esté necesariamente del lado de Salihamidzic en su actual conflicto con Flick y muchos consideran que su mediación puede ser clave en los próximos meses de cara a la próxima temporada. Lo que pueda hacer el club el mercado de fichajes es una incógnita.



Seguramente el gran fichaje, Upamecano, ya está realizado. Rummenigge, y también Kahn, han dicho en varias ocasiones que la situación generada por la pandemia obliga a ser prudente en el gasto. Eso es algo que explica que se hayan cortado las negociaciones de renovación con Alaba.



También que no se hayan ejecutado las opciones de compra por Coutinho e Ivan Perisic, lo que de paso permitió rebajar la masa salarial. El tema es qué ocurre si Flick no sigue. El candidato más nombrado es Julian Nagelsmann, actualmente en el Leipzig y que nunca ha ocultado su deseo de ser algún día entrenador del Bayern.