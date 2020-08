En juego de polémicas y goles, Barcelona sigue con vida: 3-1 a Napoli

Barcelona venció sus bestias negras del pasado y mantuvo la ventaja en Champions League. El cuadro culé ganó con autoridad en su casa, el Camp Nou, y venció por 3-1 (4-2 global) a Napoli, que tuvo en el arco a David Ospina. Barcelona avanzó a cuartos de final y se medirá contra el poderoso Bayern Múnich.



En juego con polémicas del VAR, el equipo dirigido por Quique Setién avanzó a la siguiente fase con goles de Lenglet, Luis Suárez y Lionel Messi. Insigne marcó de penal en la visita, pero no fue suficiente.

Muy temprano, Barcelona abrió el marcador con un gol de cabeza del francés Lenglet, quien protagonizó la primera polémica luego de que se viera un empujón o forcejeo con un defensor de Napoli. El VAR no revisó y se dio el primer gol del compromiso.



La posesión de los de Gattuso llegó al 20-80 en los primeros diez minutos, lo nunca visto ni en el Camp Nou ni lejos de él. En el minuto 2, una indecisión de Piqué permitió a Mertens un remate cercano que acabó en el palo izquierdo de la meta de Ter Stegen. Se encendieron todas las alarmas. Pero ese Barça de las dudas, frágil y sin pegada en la recta final de LaLiga, supo gestionar bien el partido y se transformó.



El Nápoles, que en la ida jugó al gato y al ratón, cayó en su propia trampa. Tenía el control, pero el Barça era letal. Sin Busquets ni Arturo Vidal, sancionados; Rakitic hizo de mediocentro, De Jong leyó muy bien el partido y Sergi Roberto cumplió. En el segundo remate a puerta, llegó el 2-0 para los azulgrana. Messi, en una acción en la que a trompicones se llevó el balón entre cuatro rivales y remató cayendo a la red en el minuto 23. Siete minutos después, los de Setién podían haber certificado el pase a la fase final de Lisboa.



Después de una gran acción colectiva, Messi controló y batió a Ospina, después de un excelente centro de De Jong. El árbitro, previa consulta con el VAR, anuló el 3-0 por mano del diez del Barça. El VAR tuvo que volver a intervenir en una acción de Koulibaly sobre Messi. El argentino se adelantó a la acción del defensa, que golpeó el tobillo del delantero.



Luis Suárez transformó el 3-0 en el descuento. Aquí no acabó la historia del primer tiempo. Otro penalti, esta vez de Rakitic a Mertens, permitió a Insigne anotar el 3-1 en el minuto 49 y darle vida a los napolitanos que ya estaban con pocas opciones. En la segunda mitad, el Barça jugó a que no pasara nada y lo consiguió. Mantuvo el balón, no arriesgó y jugó con cabeza. Quien interpretó el partido a la perfección fue Frenkie de Jong, muy bien en el juego al espacio y al primer toque. A veinte minutos para el final,



Gattuso miró hacia el banquillo y decidió jugársela. Puso a Politano y a al mexicano Lozano. Más pólvora para forzar al menos un gol. Milik lo consiguió, en el minuto 80, pero en fuera de juego; en el único de los pocos momentos en los que los italianos se acercaron sobre la meta de Ter Stegen. Al final debutó el canterano Monchu y el Barça manejó el balón, tocó y tocó y dejar morir el partido. Messi, derrengado por el esfuerzo y dolorido por el golpe sufrido en el primer tiempo, fue el reflejo del sufrimiento de los azulgrana, que estarán en la fase final de Lisboa, donde le espera el Bayern de Múnich. El cuarto de final se jugará el próximo viernes 14 en la capital lisboeta