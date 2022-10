Barcelona se juega su destino en Champions: recibe a Bayern Múnich

FC Barcelona busca el milagro en la Champions League frente a Bayern Múnich en el estadio Camp Nou, donde esperan ganar y mirar el resultado de Inter de Milán, haciendo fuerza por una victoria del club checo Plzen en territorio italiano.



Con la tarea bastante compleja, los culés buscan tomarse la revancha de su derrota por 2-0 ante los bávaros en septiembre, el conjunto de Xavi Hernández se mide a su auténtica bestia negra en los últimos años después de haber encadenado dos contundentes triunfos del fútbol español con su portería a cero en el Camp Nou y tomar un respiro con sus victorias 3-0 vs Villarreal y 4-0 contra Athletic Club de Bilbao.



Sin embargo, los números del Barcelona contra el Bayern Múnich son demasiado desalentadores, pues acumulan cinco derrotas consecutivas contra los alemanes y la última victoria culé fue en la temporada 2015, donde los derrotó 3-0.



Para este partido, Xavi tendrá como plus al delantero Robert Lewandoski, quien estuvo en Bayern Múnich y en él recae el poder ofensivo para ser la gran figura y se destape frente a su ex equipo y de paso soñar con el milagro catalán. Además, el equipo que dirige Xavi Hernández vive de los goles del polaco en esta temporada, pues sus 17 goles y 4 asistencias en 15 juegos lo demuestran.



Igualmente, el actual campeón de la Bundesliga ha sumado a su dominio frente al club español un promedio impresionante de 3.8 goles a favor por partido. Aunque el Bayern ya se ha asegurado el pase a los octavos de final y puede que no esté con todo su potencial, aunque ante el débil club de Xavi, esperan hundir la crisis y acumular su quinto triunfo oficial consecutivo.



El poderoso Bayern también llega motivado a esta Champions league, pues han perdido solo uno de sus últimos 28 partidos como visitantes en la competición, donde ha logrado 22 partidos ganados, empatado en cinco oportunidades y tan solo perdido uno que fue el 6 de abril de 2022 contra Villarreal cuando perdió por la mínima diferencia.



De momento, Barcelona tendrá un difícil reto, mientras el Inter tiene la clasificación en sus manos, pero el Barça se aferra a lo que podría ser inexplicable, pues su eliminación está a la vuelta de la esquina y se asoma de nuevo a la Europa League.



Barcelona vs. Bayern Múnich

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Camp Nou