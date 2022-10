Xavi advierte que no ha terminado todo para Barcelona: 'a desconectar'

Xavi Hernández salió con una "mala sensación" del Camp Nou, donde cayó goleado 0-3 por Bayern Munich, después que el resultado entre Inter de Milan y Viktoria Pilzen los dejara eliminados de la Champions League. El técnico azulgrana lamentó lo sucedido, agradeció a la afición y dejó claro que la temporada no ha terminado y pelearán las competencias que quedan.

"No hemos competido, no hemos llegado a su nivel. Bayern ha estado muy bien, mucho mejor, más intenso. Seguro que la eliminación antes del partido nos ha afectado psicológicamente (...) Así como fuimos mejores nosotros en Múnich y debimos ganar, hoy ellos fueron mejores. El grupo era muy complicado y nos ha pasado de todo en la Champions. La competición ha sido muy cruel para nosotros", mencionó.



El técnico del FC Barcelona, del que no dejan de hablar los programas de debate en España pidiendo su salida, mencionó que la temporada no ha terminado y seguirán peleando. "Gracias a la afición por el apoyo incondicional. Es una pena que no hayamos podido demostrarlo en el campo. A desconectar ya de la Champions. Hay que afrontar la realidad", y recalcó que "La temporada no acaba en octubre, toca desconectar y luego conectarse para las otras competiciones".



Finalmente, Xavi reconoció que después del partido del Inter, en el que sentenciaron su eliminación en Champions estaba "jodido", pero que ahora con cabeza fría ya pensará en los torneos que restan, la Europa League será uno de ellos. "Ahora estoy bien, estaba jodido después de lo que pasó ante el Inter pero ahora quedan más competiciones. Si al final del año no salen las cosas seré el primero que veré", mencionó sobre su futuro.