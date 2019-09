Con Messi en duda, Barcelona inicia en Dortmund el camino de Champions

La Champions se estrena a lo grande en Dortmund, en el impresionante escenario del Signal Iduna Park, donde Borussia y Barcelona se medirán este martes con la duda del argentino Leo Messi, que todavía no ha jugado en esta temporada, pero que ya tiene el alta médica.

Será una buena piedra de toque para los de Ernesto Valverde, que se han mostrado tan resolutivos en casa como dubitativos cuando juegan como visitantes, como se demostró en sus enfrentamientos en Bilbao (1-0) o Pamplona (2-2). La principal duda es Messi.



El argentino ya tiene el alta de su lesión en el sóleo y ha participado en las dos últimas sesiones con el equipo, aunque difícilmente Valverde arriesgará para ponerlo de salida, después de un mes y medio de baja por una lesión en el sóleo de la que recayó en la mitad de la recuperación. Sin Messi, el Barça ha ido trampeando, y ha tenido que ir improvisando alineaciones en ataque por las lesiones de Luis Suárez (ya recuperado) y Ousmane Dembélé (aun convaleciente).



La suerte para el barcelonismo es que de este modo, dos jugadores que no estaban en ninguna de las quinielas -Carles Pérez y sobre todo Ansu Fati- han emergido para ofrecer aire fresco al equipo.



En Dortmund, el Barça tiene que tener mucho cuidado ante el potencial del equipo de Lucien Favre, donde sobre todo Paco Alcácer, exbarcelonista, tendrá muchas ganas de reivindicarse y continuar con su impresionante racha de diez goles en los últimos ocho partidos. Pero también con el imponente escenario y con lo que se crece el Borussia ante sus aficionados.



El Barça lo sabe y le puede recordar a la intensidad del Liverpool en aquella fatídica semifinal de Champions jugada en Anfield con la que se despidió el curso pasado de Europa.



Ante los alemanes, y con Messi como principal duda, Valverde podría volver a contar con Sergi Roberto como lateral diestro o mantener la defensa que alineó ante el Valencia con Semedo para vigilar a Jadon Sancho y Piqué, Lenglet y Jordi Alba; puesto que el otro central con opciones (Umtiti) está de baja por una lesión en el pie.



En la media, los tres elegidos serán toda una declaración de principios por parte de Valverde. En función de si alinea a una tripleta de 'peloteros' o le da minutos a Arturo Vidal y Rakitic, que no están teniendo protagonismo este año. Delante todo apunta a que Messi, si juega, lo haga unos minutos, no de salida, por lo que Carles Pérez volvería a tener otra oportunidad y Griezmann y Luis Suárez completarían el once.

El arsenal del Dortmund



Los alemanes están en una buena dinámica de juego, los de Favre son segundos en la Bundesliga y en su último partido apabullaron al Bayer Leverkusen (4-0).



Con la llegada de Mats Hummels, el Dortmund ha equilibrado mucho el eje defensivo en cuanto a veteranía. Juegan en 4-2-3-1; con el exmadridista Achraf Hakimi en el lateral diestro y el portugués Raphael Guerreiro en el izquierdo.



En el doble pivote Axel Witsel es insustituible y su acompañante es Thomas Delaney o Julian Weigl. Por delante juega un línea de tres con el magnífico Jadon Sancho, un joven futbolista con mucho talento, el mítico Marco Reus y Julian Brandt por la izquierda. Delante, Paco Alcácer se basta para sumar goles.



El Dortmund logró en su último encuentro ante el Leverkusen sacar provecho de su fútbol directo, sin preocuparse mucho por la posesión de pelota y logró poner al rival contra las cuerdas justo con ataques rápidos que se producían tras la recuperación del balón.



El modelo de ese partido puede ser la base del planteamiento táctico ante el Barcelona, un equipo que como es sábado apuesta por la posesión. En lo personal, no es de esperar que el entrenador Lucien Favre introduzca muchas variaciones con respecto al equipo que empezó el partido contra el Leverkusen.



El lateral derecho Lucasz Piszczeck, que fue baja por lesión, es duda pero podría estar recuperado a tiempo. Sin embargo, todo apunta a que Favre confiará una vez más en el exmadridista Achraf Hakimi, que cuajó un buen partido ante el equipo de las aspirinas.



En la otra banda, Nico Schulz es baja segura, con lo que la posición será previsiblemente una vez más para el portugués Raphael Guerreiro. Del centro del campo hacia adelante la única duda es la banda izquierda, posición que se disputan el belga Thorgan Hazard y Julian Brandt. El hermano de Eden fue titular en los primeros partidos de la temporada pero contra el Leverkusen su compañero fue titular, con el belga todavía convaleciente de una molestia muscular.



Un jugador clave en el Dortmund en el centro del campo es el belga Alex Witsel, el responsable del orden y de la distribución de pelota mientras que adelante el equipo apuesta por la dupla goleadores formada por Paco Alcácer y Marco Reus y por las asistencias de Jadon Sancho.

Alineaciones probables



Borussia Dortmund: Burki; Achraf Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney, Reus; Sancho, Alcácer y Brandt.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic o Arthur; Carles Pérez, Suárez y Griezmann. A



Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM)

Estadio: Signal Iduna Park

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)