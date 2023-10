Partido con muchos goles: Atlético de Madrid venció 3-2 al Feyenoord

Partido lleno de goles en el estadio Civitas Metropolitano.

El encuentro inició movido para ambas escuadras, sin embargo, la visita fue el que pegó primero en el marcador. Al minuto 7 el campeón neerlandés se puso en ventaja gracias a Mario Hermoso quien anotó en propia puerta.

No obstante, el Atlético no se quedaría con los brazos abajo. Seis minutos más tarde reaccionó y con gol de Álvaro Morata, el conjunto del Cholo Simeone se puso en empate. Un gol que fue revisado por el VAR, ya que previo al gol se observó al mediocampista Saúl Ñíguez en fuera de lugar, pero el arbitro francés François Letexier no determinó en que el jugador estuviese participando en la jugada.

El partido continuó con normalidad, hasta que se llegó al minuto 34 cuando el eslovaco David Hancko marcó el 1-2 parcial para los visitantes, esto tras un tiro libre lejano donde el portero Jan Oblak dejó un rebote y favoreció al defensor para que este anotara.

Se pensaba que el primer tiempo iba a finalizar con la victoria parcial del Feyenoord, pero en el tiempo de reposición llegó Antoine Griezmann para marcar su respectivo gol y poner el marcador en empate otra vez. El francés se dio el lujo de marcar de chilena tras un disparo de Samuel Lino, en el que un jugador rival deja un rebote y favorece al delantero para que este marque.

Iniciando el segundo tiempo el Atlético llegó al tercer y definitivo gol. Otra vez el encargado de marcar para los colchoneros fue Álvaro Morata en el minuto 47 de cabeza, tras recibir un centro del lateral Nahuel Molina por el costado derecho.

Finalmente quedó así el marcador. Los españoles consiguen sus primeros tres puntos en esta edición de Champions y quedan con cuatro puntos, mientras que Feyenoord obtiene su primera derrota en esta fase de grupos.