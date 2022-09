Atlético de Madrid tendrá dura baja para el inicio de Champions

"Esperemos que sea lo menos posible", dijo Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, sobre el percance sufrido en el minuto 75 por Jan Oblak, el indiscutible titular en la portería del conjunto rojiblanco, frente a la Real Sociedad; un golpe en el muslo izquierdo cuya evolución determinará si está listo para el inicio de la Liga de Campeones ante el Oporto, entre la duda también de Thomas Lemar en la vuelta a los entrenamientos prevista para este lunes por la tarde en Majadahonda.

En una acción del delantero de la Real Sociedad Umar Sadiq sufrió el "traumatismo directo" que obligó a su sustitución, producido por su compañero Reinildo Mandava, que se lanzó a la desesperada para intentar impedir el remate del atacante contrario e impactó desde el suelo, con fuerza, con la parte interior del muslo izquierdo de Oblak, que siguió unos minutos sobre el campo, visiblemente dolorido y mermado, antes de ser reemplazado en el minuto 84 por Ivo Grbic, que sería su sustituto si no está recuperado ante el Oporto.



Tal situación mantiene pendiente a Simeone para armar su once, en el que, en condiciones normales, es fijo el portero esloveno, que la pasada temporada no se perdió ni un solo minuto en todo el curso. Ni en la Liga ni en la Liga de Campeones ni en la Copa del Rey ni en la Supercopa de España, hasta el punto de que su suplente entonces, Benjamin Lecomte, hoy en el Espanyol, se fue del conjunto rojiblanco sin haber jugado ningún minuto.



Oblak, con 69 encuentros en la máxima competición continental y 62 tantos en contra, ha jugado de titular y al completo cada uno de los últimos 46 partidos de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid, que no disputa un duelo del torneo sin el cancerbero esloveno desde hace más de cinco años, desde el 21 de febrero de 2017, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2016-17 contra el Bayer Leverkusen, con victoria por 2-4.



Entonces, el portero estaba recién recuperado de una luxación de hombro que lo había mantenido fuera de competición durante dos meses y medio, por lo que no jugó ese encuentro, disputado por Miguel Ángel Moyá, y permaneció en el banquillo.



A la espera de si Oblak está en condiciones de disputar el encuentro del próximo miércoles, Ivo Grbic es la alternativa. Ya entró este sábado para jugar los últimos once minutos del choque contra la Real Sociedad en el Reale Arena y ya tiene experiencia en la máxima competición continental: la pasada campaña jugó los seis duelos de la fase de grupos con el Lille, en el que militó como cedido, con cuatro tantos en contra y tres partidos imbatidos.



También es duda Lemar. El internacional francés no se entrenó en ninguno de los últimos entrenamientos de la semana, entre el pasado miércoles y el viernes, a causa de un golpe sufrido en el partido del pasado lunes contra el Valencia en Mestalla (0-1). Fuera de la convocatoria contra la Real Sociedad por ese motivo, sí se espera su participación en el duelo de la Liga de Campeones contra el Oporto, en el que Nahuel Molina ya estará disponible para Diego Simeone, una vez cumplida su sanción en LaLiga Santander.



A la vez, surge la incógnita de Matheus Cunha. "Unas molestias que serán valoradas próximamente por los servicios médicos del club", según informó el Atlético el mismo viernes, lo obligaron a retirarse del último entrenamiento previo al partido contra la Real Sociedad ese mismo día. No entró en la convocatoria para el choque por ese motivo. La entidad rojiblanca no ha informado aún del alcance exacto de las molestias, que la UEFA, en su información de prensa del partido, concreta en los isquiotibiales.



Felipe Monteiro, a la vez, arrastra una expulsión de la pasada temporada, en el duelo de vuelta de los cuartos de final contra el Manchester City en el Metropolitano; Stefan Savic prosigue con su recuperación de una lesión muscular que, previsiblemente, lo mantendrá fuera este miércoles contra el Oporto, en su tercer encuentro consecutivo de baja; y Sergio Reguilón continúa su puesta a punto de la intervención de una pubalgia de la semana pasada.



