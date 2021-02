Real Madrid aprovecha noche fatal de Atalanta: ¡tres puntos de oro!

Atalanta quiso resistir, aguantar con gallardía, luchar pero nunca, en 90 minutos, intentó jugar. Por eso perdió. Real Madrid se chocó una y otra vez con sus propias bajas, su limitación y la férrea defensa italiana, pero marcó un gol agónico que celebró a rabiar y le alcanzó para recuperar el aliento en su adorada Champions League.





Mendy no quiso que el juego acabara en tablas y marcó el gol del 0-1 de visitante que puede marcar el rumbo de los octavos de final de al Champions League.



En general hubo poco de ambos equipos frente a los arcos, aunque eran titulares los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel se iban sin brillar y al final, la sensación era de esperar mucho un espectáculo que no fue más que para Zidane, quien sonreía plácidamente al ver que se repuso de todas sus ausencias para salir de Bérgamo muy fortalecido.



El juego arrancaba con una jugada que se le pasó a Zapata y no le llegó Gosens por centímetros, tras el lindo centro de Muriel cuando se jugaban apenas cinco minutos. Aguantaba bien Atalanta, un poco impreciso en el pase pero al mando de la situación.



Nadie podía anticipar que solo durarían 17 minutos, los que se demoró Freuler en salir al cierre de Mendy por la banda, una falta normal de cuerpo a cuerpo fuera del área, y una película que solo vio el central: expulsión por considerar que era último hombre y corbo de tiro libre. Nadie le habló, no se usaría el VAR porque no estaba entre las condiciones de uso y se empezaba otro partido apra el dueño de casa, que vio en un segundo todo su plan desarmado.



A los 24 acabó Nacho con la mejor opción del visitante al lanzarla afuera y 5 minutos después el segundo golpe de Gasperini: se lesionó Duván Zapata, algún problema en el muslo izquierdo, y bueno, jugando con diez le ahorró al DT la decisión de a quién sacrificar.



Decía la teoría que tendrá que haberse ido encima el Madrid: a los 36 lo intentaba Isco desviado, a los 38 Vinicius a lo profundo en el buen pase de Isco y a los 45 estuvo Gollini fenomenal cuando el tiro libre de Kroos por poco lo capitalizaban entre Varane y Casemiro.



Fin del primer tiempo y de las opciones claras de gol. En el complemento nunca lo intentó Atalanta, aunque era local, a los 55 se iba Muriel agotado tras apoyar la tarea de marca y daba paso a Ilicic, en un sacrificio necesario, y así se iba el tiempo.



Tímidos intentos de Kroos, algo de Lucas Vasquez y poco más. Parecía que estaban todos contentos: Atalanta con un 0-0 muy abierto pero no letal para la revancha y Real Madrid incapaz de hacer daño pero aliviado tras las numerosas bajas con las que llegaba a este duelo.



Pero estaba Mendy y a los 86 decidía que no saldría de Italia con las manos vacías: un derechazo fulminante vencía a Gollini para el 0-1 final que tiene feliz, más que feliz, a Real Madrid.



Se fue Ilicic al parecer lesionado y rondaba otra vez sobre Atalanta el fantasma del camerino roto y así Atalanta, que tanto soñó, despertó en modo pesadilla del choque con un gigante de Europa, uno al que le calza a las mil maravillas la Champions League.